Tennis Tracker: Ostapenková má podruhé dva skalpy hráček TOP 5 během jedné sezony

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 4. října?

08:44 – Jelena Ostapenková podruhé v kariéře porazila alespoň dvě hráčky TOP 5 během jedné sezony. Před dnešní výhrou nad Jessicou Pegulaovou si letos vyšlápla také na Igu Šwiatekovou, kterou zaskočila na US Open. V dosud nejpovedenějším roce 2017, kdy vyhrála Roland Garros, získala dokonce hned čtyři skalpy členek elitní pětky: Simony Halepové, Eliny Svitolinové, Garbine Muguruzaové a Karolíny Plíškové.

08:01 – Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková se na blížící se Turnaj mistryň úspěchem nenaladí. V Pekingu české tenistky neuspěly hned ve svém úvodním vystoupení, s americko-australskou dvojicí Nicole Melicharová a Ellen Perezová prohrály 5:7, 6:2, 6:10.

07:20 – Jelena Ostapenková ve čtvrtfinále turnaje WTA 1000 v Pekingu porazila 6:4, 6:2 světovou čtyřku Jessicu Pegulaovou a oplatila jí porážku z únorového Dauhá. Ve čtvrtfinále se lotyšská tenistka utká s Martou Kosťukovou, nebo Ljudmilou Samsonovovou.