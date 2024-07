Tennis Tracker: Ostapenková naběhala jen 788 metrů, Djokovič věří v Murrayho návrat

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 3. července?

13:25 – Také středeční program slavného Wimbledonu narušuje déšť, který potrápil hráče i pořadatele už v úterý. Začátek programu byl odložen na 14:00 našeho času a stále není dohrané první kolo mužské ani ženské dvouhry. Včetně zápasu Barbory Krejčíkové, která má nastoupit jako první na kurt č. 15.

13:02 – Andy Murray zřejmě odehraje svůj poslední Wimbledon v kariéře a kvůli nedávné operaci zad nebude účinkovat ve dvouhře. Dvojnásobný singlový šampion ovšem absolvuje dvě další soutěže, čtyřhru s bratrem Jamiem a mix s grandslamovou vítězkou a krajankou Emmou Raducanuovou.

12:49 – Michael Vrbenský si v německém Karlsruhe zahraje o své druhé letošní čtvrtfinále na challengerech. Čtyřiadvacetiletý Čech v úvodním kole přetlačil 6:1, 3:6, 6:4 domácí divokou kartu Nicolu Kuhna a zajistil si souboj s kvalifikantem Edasem Butvilasem (H2H 0:0).

09:40 – Novak Djokovič věří, že se Andy Murray představí ve Wimbledonu i za rok. Nedokáže si prý představit, že jeho báječná kariéra skončí odstoupením před domácím turnajem.

"Je to smutná zpráva pro tenisový svět, že odstoupil ze dvouhry. Slyšel jsem, že se pokusí hrát čtyřhru. Ale já si myslím, a věřím, že se objeví ve dvouhře na Wimbledonu příští rok. Jak ho znám, pokusí se o to. On je prostě neuvěřitelně odolný a musí být inspirací pro všechny hráče. S umělou kyčlí objíždí challengery, aby si udržel žebříček, to je něco, tak inspirativního a zároveň je to skvělý příklad všem mladším sportovcům, kteří si začínají stěžovat na různé bolístky. Má plné právo říct, že je konec, ale něco mi říká, že bude pokračovat," sdělil.

09:00 – Statistiky prvního kola Wimbledonu ukázaly, že Jeleně Ostapenkové stačilo k postupu přes Ajlu Tomljanovičovou (6:1 a 6:2) urazit pouhých 788 metrů. Naopak Cristina Bucsaová ve více než tříhodinové bitvě s Anou Bogdanovou (6:4, 4:6, 7:6) naběhala 5,2 kilometru.