Tennis Tracker: Ostapenková po boji porazila Tausonovou, Rune si poradil s Llamasem

Nový rok, nová sezona. Tenis se na Livesport Zprávách vrací do akce. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 2. února?

11:54 – Lin Zhu na podniku WTA 250 v thajském Hua Hin dál zvládá svou premiéru v roli obhájkyně titulu. Ve čtvrtfinále druhá nasazená Číňanka porazila dvakrát 6:3 Australanku Arinu Rodionovovou a postoupila mezi kvarteto nejlepších. Vylepšit mizernou semifinálovou bilanci 2:6 se třicetiletá Asiatka pokusí proti krajance Yafan Wang, nebo Američance Katie Volynetsové.

10:19 – Xinyu Wang vyhrála nad Julií Putincevovou třetí vzájemný zápas během půl roku. V thajském Hua Hin třetí nasazená Číňanka zdolala sedmou nasazenou Kazašku 6:1, 3:6, 6:3 a postupem do semifinále obhájila loňský výsledek. V nich má dvaadvacetiletá Asiatka bilanci 0:3 na zápasy a 0:6 na sety, o premiérové finále si zahraje s vítězkou duelu mezi Dianou Šnaiderovou a Dalmou Gálfiovou.

10:05 – Světová dvanáctka Jelena Ostapenková měla s o pět let mladší Clarou Tausonovou namále i ve druhém vzájemném střetnutí. V nočním zápase v hale v Linci finalistka z roku 2019 a letos nasazená jednička zvítězila až po boji 3:6, 6:4, 7:6, když ve třetím setu za stavu 3:5 přežila mečbol při podání Dánky, a soupeřce oplatila porážku z finále v Lucemburku 2021. Lotyška vylepšila letošní bilanci na 8:1 a postoupila do čtvrtfinále, v němž na ni čeká Britka Jodie Burrageová.

08:00 – Světová sedmička Dán Holger Rune na halovém turnaji ATP 250 v Montpellier svůj úvodní zápas zvládl. Největší favorit se však zpočátku trápil proti z kvalifikace rozehranému španělskému antukáři Pablu Llamasovi, když první set získal až po hodinovém boji a využití osmého setbolu, než zvítězil 7:5, 6:2. Ve čtvrtfinále se utká s Američanem Michaelem Mmohem.