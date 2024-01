Tennis Tracker: Ostapenková si zajistila první kariérní semifinále na australských turnajích

Nový rok, nová sezona. Tenisová raketa se na Livesport Zprávách vrací do akce. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 11. ledna?

08:03 – Ve čtvrtek se do finále kvalifikace letošního Australian Open probojovalo všech pět českých tenistů. Jako poslední slavila postup Gabriela Knutsonová, která ve svém debutu na grandslamech pokračovala vítězstvím 6:1, 5:7, 6:1 nad Ralukou Serbanovou. O účast v hlavní soutěži úvodního grandslamu roku se popere s Julií Starodubcevovou.

07:56 – Arthur Fils měl ve čtvrtfinále v Aucklandu usnadněnou práci, když mu za stavu 6:7, 0:1 ze svého pohledu vzdal Daniel Altmaier. Devatenáctiletý Francouz tak zkompletoval semifinálové obsazení a o už třetí finále na turnajích ATP se utká s Alejandrem Tabilem. Druhý semifinálový souboj obstarají nejvýše nasazený Ben Shelton s Tarem Danielem.

07:03 – Jiří Lehečka se v tomto týdnu na akci ATP 250 v Adelaide dočkal své první vítězné série na individuálních turnajích od srpnového finále ve Winston-Salemu a nyní má na dosah svou druhou kariérní finálovou účast na nejvyšším okruhu. Nejlepší Čech v žebříčku ATP přehrál 6:4, 7:5 nasazenou dvojku Nicoláse Jarryho a v semifinále nastoupí proti Sebastianovi Kordovi.

06:10 – Vít Kopřiva absolvuje na Australian Open svou devátou kariérní kvalifikaci na grandslamových turnajích a poprvé je jediný krok od postupu do hlavní soutěže podniků velké čtyřky. Nasazený Čech porazil dvakrát 6:3 Calvina Hemeryho i Oriola Rocu a ve finále bude čelit lepšímu ze souboje mezi Francescem Passarem a Oliverem Crawfordem.

06:00 – Rozlosována je na Australian Open i dvouhra žen, ve které je sedm českých hráček. Světová jednička Iga Šwiateková nastoupí v prvním kole proti bývalé šampionce Sofii Keninové. Hned v úvodním kole dojde na české derby, Linda Nosková změří síly s nasazenou Marií Bouzkovou. Karolína Plíšková, která obhajuje čtvrtfinále, bude čelit loňské finalistce Jeleně Rybakinové. Kateřina Siniaková se utká s Jaqueline Cristianovou, Markéta Vondroušová s někým z kvalifikace, loňská osmifinalistka Linda Fruhvirtová s Beatriz Haddadovou Maiaovou a Barbora Krejčíková s divokou kartou Mai Hontamaovou.

05:50 – Ve čtvrtek po poledni byla rozlosována mužská dvouhra na letošním Australian Open. Obhájce titulu a 10násobný šampion Novak Djokovič začne v roli nasazené jedničky proti kvalifikantovi, či lucky loserovi a v osmifinále se může střetnout s Benem Sheltonem a ve čtvrtfinále se Stefanosem Tsitsipasem. V prvním kole nastoupí proti někomu z kvalifikace také Tomáš Macháč. Jiří Veselý vyzve Arthura Filse a nasazeného Jiřího Lehečku čeká Bernabé Zapata.

05:45 – Brenda Fruhvirtová se pořádně nadřela na postup do finále kvalifikace Australian Open. Nasazená desítka dokonce musela likvidovat mečbol Talii Gibsonové, domácí naději udolala po více než dvou hodinách boje 1:6, 6:3, 7:5. Znovu po roce tak může v Melbourne Parku projít kvalifikačním sítem, v cestě jí stojí už jen Sijia Wei z Číny (H2H 0:0).

05:40 – Barbora Krejčíková si v Adelaide o finále čtyřhry nezahraje. Její parťačka Laura Siegemundová, s níž na turnaji tvořila nejvýše nasazený pár, nejprve odstoupila ze čtvrtfinále dvouhry a poté odřekla účast i v semifinálovém utkání deblové soutěže.

05:30 – Jelena Ostapenková přehrála v Adelaide 7:5, 6:3 Martu Kosťukovou a zajistila si své první kariérní semifinále na australských turnajích. Grandslamová šampionka a bývalá světová pětka, která se v pondělí poprvé od sezony 2018 objeví v TOP 10 žebříčku, v něm vyzve letos neporaženou Jelenu Rybakinovou, či Jekatěrinu Alexandrovovou.

05:25 – Dominika Šalková pokračuje v úspěšném debutu na dospělých grandslamech. Ve druhém kole kvalifikace na Australian Open přetlačila 7:5, 6:4 Niginu Abduraimovovou a o svou druhou účast v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu zabojuje proti domácí Storm Hunterové, nebo nasazené Švýcarce Céline Naefové.

05:20 – Jakub Menšík pokračuje při svém debutu na mužském Australian Open ve své neporazitelnosti v kvalifikacích grandslamů. Český teenager, který na loňském US Open prošel až do třetího kola hlavního losu, zdolal 6:4, 3:6, 6:3 Federica Gaia a od další účasti v hlavních soutěžích podniků velké čtyřky ho dělí už jen souboj s Haroldem Mayotem (H2H 0:0).

05:05 – Cameron Norrie loňské finále v Aucklandu neobhájí. Druhý nasazený před čtvrtfinálovým utkáním odstoupil a do semifinále automaticky poslal kvalifikanta Alejandra Tabila. Chilan bude o své druhé finále na turnajích ATP bojovat proti Arthurovi Filsovi, či Danielovi Altmaierovi. Do semifinále naopak prošel nejvýše nasazený Ben Shelton po výhře 6:4, 6:3 nad Robertem Carballésem a utká se v něm s Tarem Danielem (H2H 2:0).

05:00 – Sebastian Korda vstoupil do nové sezony porážkou v Brisbane s Yannickem Hanfmannem, ale v tomto týdnu má na dosah další finálovou účast v Adelaide. V dějišti, kde byl loni jediný míček od titulu a skalpu Novaka Djokoviče, neztratil set ani ve druhém zápase a poradil si 6:4, 6:4 s domácím Christopherem O'Connellem. V semifinále narazí na Jiřího Lehečku, nebo Nicoláse Jarryho.