Tennis Tracker: Parádní defenziva. Macháč ovládl proti Djeremu parádní výměnu

Tomáš Macháč nakonec ve švédské hale do semifinále nepostoupil.

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 21. října?

11:05 – Marie Bouzková v čínském Nanchangu ve svém prvním letošním semifinále porazila 7:6, 6:2 Dianu Šnaiderovou a popáté v kariéře postoupila do finále podniku WTA. O druhý titul na svém posledním turnaji v sezoně si pětadvacetiletá Češka zahraje s krajankou Kateřinou Siniakovou, nebo Kanaďankou Leylah Fernandezovou.

10:02 – Ben Shelton na turnaji ATP 500 v Tokiu udolal po takřka tříhodinovém boji 6:7, 7:6, 6:4 krajana Marcose Girona, přestože soupeř ve druhé sadě vedl 5:2 a dvakrát podával na vítězství, oplatil mu porážku z Delray Beach a poprvé postoupil do finále. O titul si jednadvacetiletý Američan zahraje s domácím Šintarem Močizukim, nebo Aslanem Karacevem.

07:25 – Tomáš Macháč sice svou čtvrtfinálovou bitvu na turnaji ve Stockholmu nakonec nezvládl, pro první set si ale došel skvělém obratu. Český tenista vstoupil do večerního souboje brejkem, ale sám přišel dokonce o první dva servisy a prohrával 1:4. Nicméně od té chvíle 35. hráči žebříčku povolil jen jednu hru a více než hodinový první set nakonec po efektní výměně vyhrál 7:5.