Tennis Tracker: Paříž nabídne čtyři čtvrtfinále v singlu a stejný počet bitev v deblu

Livesport / Tenisportal / ČTK

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 7. června?

6:10 – Ve středu se na aktukových dvorcích v areálu Rolanda Garrose uskuteční hned osm čtvrtfinálových bitev – čtyři singlové a čtyři deblové. Mezi muži nastoupí také 4. hráč světa Casper Ruud, zatímco v ženském pavouku bude usilovat o postup mezi elitní kvarteto aktuálně nejlepší hráčka světa Iga Šwiateková, která vyzve v repríze loňského finále Američanku Coco Gauffovou.