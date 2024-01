Tennis Tracker: Pavlásek s Beharem vyřadili nasazené devítky, Nosková ve čtyřhře dohrála

Nový rok, nová sezona. Tenis se na Livesport Zprávách vrací do akce. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 19. ledna?

07:49 – Magdalena Frechová ve druhém kole Australian Open senzačně vyřadila Caroline Garciaovou a na 33. pokus vybojovala svůj první skalp TOP 50 na tvrdých površích. O dva dny později zdolala po třech hodinách 4:6, 7:5, 6:4 debutantku v hlavních soutěžích grandslamů Anastasii Zacharovovou a poprvé postoupila do osmifinále majorů. O první čtvrtfinále na betonech na nejvyšší tour zabojuje proti Coco Gauffové (H2H 0:0).

06:56 – Marta Kosťuková zlikvidovala ve třetím kole Australian Open manko setu a brejku a Elinu Avanesjanovou, senzační přemožitelku Marie Sakkariové z předchozího kola, přetlačila 2:6, 6:4, 6:4. Šampionka místní juniorky uspěla v této fázi úvodního majoru sezony až na čtvrtý pokus a vyrovnala své grandslamové maximum. O první čtvrtfinále se popere s Marií Timofejevovou, či Beatriz Haddadovou Maiaovou.

06:35 – Mirra Andrejevová byla ve třetím kole Australian Open jediný míček od vyřazení. Šestnáctiletá kometa loňské sezony dokonce prohrávala s Diane Parryovou už 1:5 v rozhodujícím dějství. Francouzka však poslední gamy absolutně nezvládla a Ruska nakonec slavila vítězství 1:6, 6:1, 7:6. O první grandslamové čtvrtfinále si zahraje s Barborou Krejčíkovou, nebo Storm Hunterovou.

06:20 – Taylor Fritz dosáhl předloni na Australian Open na své premiérové osmifinále na grandslamech a po dvou letech si znovu zahraje o své první čtvrtfinále v tomto dějišti. Nejlepší americký tenista v žebříčku ATP přehrál ve třetím kole letošního ročníku 3:6, 6:4, 6:2, 6:2 Fábiána Marozsána a v dalším kole narazí na loňského finalistu Stefanose Tsitsipase (H2H 1:3).

06:05 – Stefanos Tsitsipas musel v úvodních dvou zápasech na letošním Australian Open do čtyř setů, ovšem v souboji o osmifinále za pouhé dvě hodiny deklasoval 6:3, 6:0, 6:4 Lucu Van Asscheho a čtvrtým rokem po sobě prošel do druhého týdne úvodního grandslamu roku. Loňský finalista bude v dalším kole čelit Taylorovi Fritzovi.

05:40 – Coco Gauffová protáhla svou aktuální neporazitelnost na grandslamech na 10 zápasů. Úřadující šampionka US Open smetla ve třetím kole Australian Open 6:0, 6:2 krajanku Alyciu Parksovou a postupem do osmifinále vyrovnala své melbournské maximum. O jeho vylepšení bude bojovat s Magdalenou Frechovou, nebo Anastasií Zacharovovou.

05:30 – Tomáš Macháč si před dvěma dny v Melbourne Parku připsal svůj premiérový skalp TOP 20 a poprvé v kariéře postoupil do třetího kola grandslamů. Znovu však své maximum na podnicích velké čtyřky nevylepšil, poslední český zástupce ve dvouhře mužů podlehl 4:6, 6:7, 6:4, 6:7 loňskému semifinalistovi Karenovi Chačanovovi. Rus v osmifinále vyzve suverénního Jannika Sinnera (H2H 1:3). Více informací najdete v článku.

Statistiky zápasu. Livesport

05:25 – Linda Nosková skončila v deblové soutěži na Australian Open ve druhém kole a může se připravovat na singlový souboj o osmifinále se světovou jedničkou Igou Šwiatekovou. Česká teenagerka po boku Xiyu Wang nestačila 4:6, 2:6 na asijské duo Fang-Hsien Wu, Lin Zhu.

05:10 – Jannik Sinner prošel bez ztráty jediného setu do osmifinále letošního Australian Open. Jeden z největších favoritů na celkový triumf smetl ve třetím kole 6:0, 6:1, 6:3 Sebastiána Báeze a třetím rokem po sobě si v Melbourne zahraje ve druhém týdnu. Jeho dalším protivníkem bude Karen Chačanov.

04:40 – Aryna Sabalenková pokračuje na Australian Open v suverénní obhajobě svého jediného dosavadního grandslamového triumfu. Světová dvojka ve třetím kole zničila 6:0, 6:0 nasazenou osmadvacítku Lesju Curenkovou a stále na turnaji neztratila set. Na čtvrtfinálovou účast na už šestém grandslamu v řadě bude Běloruska útočit proti Amandě Anisimovové (H2H 1:4).

04:30 – Amanda Anisimovová zdolala v souboji hráček vracejících se po zdravotní pauze 7:5, 6:4 bývalou světovou dvojku Paulu Badosaovou a potřetí v kariéře postoupila do osmifinále Australian Open. O vylepšení svého maxima v Melbourne Parku bude někdejší 21. hráčka světa usilovat proti obhájkyni titulu Aryně Sabalenkové (H2H 4:1).

04:25 – Adam Pavlásek s Arielem Beharem zahájili své působení na letošním Australian Open velmi cenným skalpem. Česko-uruguayský pár v prvním kole za pouhou hodinu a po setech 6:2, 6:4 přehrál nasazené devítky Jamieho Murrayho, který v minulosti v této disciplíně v Melbourne Parku triumfoval, a Michaela Venuse.