Tennis Tracker: Pegulaová ovládla generálku na Turnaj mistryň. Tři Češi vyhrály akce ITF

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 15. října?

Moment dne ATP ze zápasu Andrej Rubljov – Hubert Hurkacz. Livesport

16:07 – Barbora Krejčíková se druhou českou vítězkou turnaje WTA 500 v čínském Zhengzhou nestala. Ve finále v boji o třetí letošní a celkově osmý titul podlehla 6:2, 2:6, 4:6 domácí Qinwen Zheng a nezajistila si pozici druhé náhradnice pro Turnaj mistryň ve dvouhře. Číňanka se raduje z druhé trofeje a první na tvrdém povrchu.

Sestřih finále Barbora Krejčíková – Qinwen Zheng Livesport

14:49 – "Ona začala hrát opravdu dobře a já věděla, že mě může potrápit. Tím spíše, když neměla co ztratit a hodně do toho bušila. Zahrála několik neuvěřitelných úderů a já se jen snažila nebýt frustrovaná. Cítila jsem, že potřebuju udržet vysokou úroveň své hry a doufala jsem, že ona nevydrží tak dlouho. Neustále jsem ji udržovala pod tlakem při jejím servisu, protože dost foukalo a nebylo snadné podávat," komentovala Jessica Pegulaová finálovou výhru na turnaji v Soulu proti Yue Yuan.

Rozhovor s Jessicou Pegulaovou po triumfu v Soulu Livesport

14:26 – Tomáš Macháč svou skvělou formu v úspěšně absolvovanou kvalifikaci halového turnaje ATP 250 ve Stockholmu neproměnil. V boji o místo v hlavní soutěži podlehl dva dny po oslavě 23. narozenin po více než tříhodinovém boji 6:7, 7:6, 3:6 chorvatskému teenagerovi Dinu Prižmičovi a po sérii 13 vítězství poznal hořkost porážky.

14:04 – Gabriela Knutsonová po čtyřech měsících znovu vyhrála turnaj ITF v Portugalsku a může se těšit na premiérový posun do TOP 200. Čtvrtý letošní i kariérní titul 26letá Češka vybojovala na tvrdém povrchu v Quinta do Lago, kde ve finále porazila 6:4, 6:1 třetí nasazenou Britku Harriet Dartovou.

13:57 – Sára Bejlek vybojovala na turnaji ITF W25 v italské Santa Margherita Di Pula druhý letošní a celkově 6. titul. Sedmnáctiletá Češka ve finále přehrála 6:4, 7:6 Caijsu Hennemannovou ze Švédska a i pošesté triumfovala na antukových kuretch.

13:11 – Kateřina Siniaková byla v Hongkongu velmi blízko svému pátému triumfu na turnajích WTA. Vítězka letošní akce v Bad Homburgu ale začala od druhé sady bojovat se zdravím a Leylah Fernandezové nakonec podlehla 6:3, 4:6, 4:6. Bývalá světová třináctka a finalistka předloňského US Open, která hrála své první finále mimo severoamerický kontinent, získala svůj třetí titul.

Sestřih zápasu Leylah Fernandezová – Kateřina Siniaková. Livesport

12:48 – Hubert Hurkacz ukončil v Šanghaji více než dvouleté čekání na svůj druhý titul z podniků Masters. Nejlepší polský tenista po odvráceném mečbolu porazil ve finálové bitvě 6:3, 3:6, 7:6 Andreje Rubljova a výrazně zvýšil své šance na kvalifikaci na listopadový Turnaj mistrů v Turíně. Bývalý devátý hráč světa upravil svou skvostnou finálovou bilanci na 7:1, v probíhající sezoně triumfoval podruhé.

Sestřih zápasu Andrej Rubljov – Hubert Hurkacz. Livesport

11:28 – Martin Krumich znovu po týdnu ovládl turnaj ITF s dotací 25 tisíc amerických dolarů. Dvacetiletý Čech v gruzínském Telavi stejně jako před týdnem v bulharském Pazardžiku porazil ve finále Nicholase Davida Ionela z Rumunska, tentokrát 6:4, 6:4, a získal svůj třetí letošní a celkově čtvrtý titul.

09:32 – Jessica Pegulaová dva týdny před startem Turnaje mistryň slaví triumf na podniku WTA 250 v Soulu. Zkušená Američanka v generálce na vyvrcholení sezony potvrdila roli největší favoritky, ve finále přehrála 6:2, 6:3 Číňanku Yue Yuan, navázala na srpnové vítězství v Montrealu a poprvé v kariéře vyhrála dva turnaje během jedné sezony. V rodné zemi své maminky si dokráčela pro celkově 4. titul. Více informací najdete v článku.

Sestřih zápasu Jessica Pegulaová – Yue Yuan Livesport

06:45 – Marie Bouzková v Asii vyhrála dva deblové turnaje během dvou týdnů a svou neporazitelnost ve čtyřhře protáhla na devět zápasů. Sedm dní triumfu na 'tisícovce' v Pekingu se Španělkou Sarou Sorribesovou ovládla po boku bývalé nejlepší deblistky světa Bethanie Mattekové-Sandsové také turnaj WTA 250 v jihokorejském Soulu. Ve finále druhý nasazený česko-americký pár smetl 6:2, 6:1 thajské duo Luksika Kumkhumová a Peangthan Pliphuechová. Více informací najdete v článku.

06:00 – Nedělní program nabídne tenisovým fanouškům hned několik finálových duelů. A zajímavé to bude i z českého pohledu. Kateřina Siniaková v Hongkongu zabojuje proti Leylah Fernandezové, o pár hodin později půjde do hry i Barbora Krejčíková. Ve finále v Číně vyzve domácí hráčku Qinwen Zheng a pokusí se získat svůj osmý triumf. V Šanghaji se o titul zase porve Andrej Rubljov s Hubertem Hurkaczem. Turnaj v Soulu zase nabídne bitvu mezi Jessikou Pegulaovou a Yue Yuan.