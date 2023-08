Tennis Tracker: Plíšková opět zvládla vstup do US Open, Strýcová odehrála poslední singl

Finalistka z roku 2016 Karolína Plíšková na US Open zvládla první kolo už poosmé v řadě

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 30. srpna?

09:37 – Úterní vítězství Stana Wawrinky nad Jošihitem Nišiokou udělalo z 38letého Švýcara nejstaršího vítěze zápasu ve dvouhry na US Open od roku 1992, kdy uspěl ještě o dva roky starší Jimmy Connors. Wawrinka v New Yorku získal v roce 2016 poslední ze svých tří grandslamových titulů a je nadšený, že stále může hrát na nejvyšší úrovni. "Nikdy jsem nezapomněl, proč jsem začal s tenisem a o čem jsem snil, když jsem byl mladý. Hrát US Open, grandslamy, velké turnaje, hrát na ATP Tour, prostě být tady. Jsem rád, že na této úrovni pořád hraju," řekl.

05:11 – Program druhého dne na US Open skončil nezvykle již téměř hodinu před půlnocí. Světová dvojka Aryna Sabalenková po nepříliš povedeném výkonu odstartovala výhrou 6:3, 6:2 nad Belgičankou ukrajinské původu Marynou Zanevskou, jež v night session na Arthur Ashe Stadium odehrála poslední zápas kariéry.

05:07 – Carlos Alcaraz se na úvod obhajoby svého prvního grandslamového titulu příliš nezapotil. V prvním kole US Open si jeho německý soupeř Dominik Köpfer už v šesté výměně podvrtl levý kotník a přestože ještě hodinu bojoval, za stavu 2:6 a 2:3 vzdal. Španělský favorit se v dalším utkání střetne s Jihoafričanem Lloydem Harrisem (h2h 0:0).

05:05 – Barbora Krejčíková po wimbledonském zranění kotníku neuhrála ve třech zápasech během US Open Series ani set. Na newyorském grandslamu skončila v úvodním kole po porážce 4:6, 6:7 s Italkou Luciou Bronzettiovou, přestože v závěrečném setu smazala manko 0:4 a soupeřce nedovolila utkání uzavřít při jejím servisu.

05:02 – Šestý hráč světa Jannik Sinner vykročil za obhajobou čtvrtfinále na US Open hladkou výhrou 6:3, 6:1, 6:1 nad Němcem Yannickem Hanfmannem. Ve druhém kole se dvaadvacetiletý Ital střetne letos už potřetí s krajanem Lorenzem Sonegem (h2h 2:0).

04:58 – Venus Williamsová skončila na domácím US Open potřetí v řadě hned v 1. kole, což se jí v letech 1997-2019 nestalo ani jednou. Letos 43letá americká veteránka podlehla jednoznačně 1:6, 1:6 belgické kvalifikantce Greetje Minnenové.

04:54 – Barbora Strýcová odehrála svůj poslední zápas singlové kariéry v 1. kole US Open. Sedmatřicetiletá Češka na závěr svého rozlučkového turné podlehla 4:6, 4:6 o rok starší Estonce Kaie Kanepiové a může se soustředit už jen na debl s Markétou Vondroušovou.

04:49 – Stan Wawrinka poprvé od roku 2019 postoupil do druhého kola US Open. Do letošního ročníku vstoupil švýcarský šampion z roku 2016 výhrou 7:6, 6:2, 6:4 Japonce Jošihita Nišioku a včetně challengeru zvládl svůj úvodní zápas už 9. turnaji po sobě. V dalším duelu se osmatřicetiletý veterán utká podobně jako minulý měsíc ve Wimbledonu s nasazeným argentinským antukářem Tomásem Martínem Etcheverrym (h2h 1:0).

04:43 – Hubert Hurkacz na úvod US Open udolal 4:6, 5:7, 7:6, 6:3, 6:1 Švýcara Marca-Andreu Hüslera, přestože soupeř podával na vítězství, a teprve podruhé v kariéře vyhrál zápas, v němž prohrál první dva sety. O premiérový postup do 3. kola závěrečného grandslamu sezony si šestadvacetiletý Polák zahraje s britským mladíkem Jackem Draperem (h2h 2:0).

04:37 – Sebastián Báez znovu po čtyřech dnech porazil Chorvata Bornu Čoriče. Na úvod US Open rozjetý Argentinec zvítězil 7:5, 7:5, 6:1, zkompletoval výhry na všech grandslamech a svou neporazitelnost protáhl již na 11 zápasů. O premiérové 3. kola na majorech si dvaadvacetiletý Jihoameričan zahraje s brazilským kvalifikantem Felipem Meligenim (h2h 1:0).

04:29 – Světová devatenáctka Grigor Dimitrov poprvé v kariéře a až na 28. pokus otočil zápas, v němž prohrával 0:2 na sety. V prvním kole US Open dvaatřicetiletý Bulhar udolal po 4 hodinách 40 minutách boje 6:7, 6:7, 6:1, 7:5, 7:6 (11:9) Slováka Alexe Molčana, přestože v rozhodujícím setu prohrával 2:5 a v závěru čelil celkem třem mečbolům. Ve druhém kole se po sedmi letech střetne s Britem Andym Murraym (h2h 3:8).

00:07 – Karolína Plíšková zvládla při osmém startu v řadě první kolo na US Open. Finalistka ročníku 2016 si v prvním kole poradila i s pomocí 11 es 6:1, 6:4 s kvalifikantkou Elenou-Gabrielou Ruseovou a připsala si své teprve třetí vítězství od začátku května. O první vítěznou sérii od konce dubna se utká s Clarou Burelovou (h2h 0:0).