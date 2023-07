Tennis Tracker: Po Wimbledonu se hrají turnaje v Budapešti, Gstaadu nebo Palermu

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 18. července?

06:20 – Letošní Wimbledon je už minulostí, nicméně tenisový kolotoč se nezastavuje. Také v úterý budou k vidění zajímavé zápasy, které si zaslouží vaší pozornost. Na turnaji v Bastadu se například utká Alexander Zverev s Alexem Molčanem o postup do druhého kola. Velmi zajímavý duel bude k vidění i ve švýcarském Gstaadu, kde se utká Stan Wawrinka s Robertem Carballesem Baenou. Na podniku v Palermu vyzve aktuálně 11. hráčka světa Darja Kasatkinová domácí hráčku Martinu Trevisanovou.