Tennis Tracker: Pokračování zámořských turnajů a začátek kvalifikace na US Open

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 22. srpna?

09:01 – "Jsem hlavně rád, že jsem se sem zase mohl vrátit. Odehrál jsem tu spoustu dobrých turnajů a byl třikrát ve čtvrtfinále. Tenhle turnaj patří k těm nejlepším, je tu úžasné publikum, fandí mi, takže chci všem poděkovat, že tu můžu být. Je mi 37 a stále mám radost z toho, že sem mohu přijet a hrát na US Open. Tenis mě baví a proto stále trénuju. A samozřejmě je vždycky příjemné, když vyhraju jako dnes," řekl Richard Gasquet po vítězném vstupu do turnaje ve Winston-Salemu.

Rozhovor s Richardem Gasquetem po vítězném startu ve Winston-Salemu Livesport

08:42 – "Celkově to bylo těžké, začala jsem pomalu. Ale postupně jsem se dostala do rytmu a byla ráda, že jsem to zvládla. Hrát proti domácímu oblíbenci je vždy těžké, takže si vážím toho, že jste přišli a fandili. Vím, že to nebylo proti mně. Atmosféra byla opravdu úžasná a očividně se toho tady děje spousta mezi těmi loděmi a auty," řekla Sloane Stephensová po úvodním obratu v Clevelandu proti krajance Lauren Davisové.

Rozhovor se Sloane Stephensovou po výhře nad Lauren Davisovou Livesport

08:33 - "První kolo je vždycky těžké. Tím spíš, když se vracím po zranění. Pro mě je teď každý zápas docela náročný, ale jsem šťastná, že jsem tenhle zápas dokázala vyhrát. Děkuju za podporu, moc si jí vážím," řekla Kuděrmetovová po vítězném vstupu do turnaje WTA 250 v Clevelandu.

Rozhovor s Veronikou Kuděrmetovovou po vítězném startu v Clevelandu Livesport

08:15 – Světová šestnáctka Veronika Kuděrmetovová zahájila své účinkování na turnaji WTA 250 v Clevelandu výhrou 3:6, 6:2, 6:1 nad Argentinkou Nadiou Podoroskou. Ve druhém kole se nasazená trojka utká s přemožitelkou Kateřiny Siniakové Španělkou Sarou Sorribesovou.

Sestřih zápasu Kuděrmetovová – Podoroská Livesport

08:03 – Richard Gasquet vstoupil do turnaje ATP 250 ve Winston-Salemu výhrou 6:4, 6:4 nad Švýcarem Marcem-Andreou Hüslerem. O čtvrtfinále, kterým by vyrovnal výsledek ze všech tří předchozích startů, si sedmatřicetiletý Francouz zahraje s krajanem Arthurem Filsem, nebo domácím Brandonem Nakashimou.

Sestřih zápasu Richard Gasquet – Marc-Andrea Hüsler Livesport

07:58 – Mirra Andrejevová v Clevelandu hraje popáté v kariéře na turnaji WTA a svůj úvodní zápas opět zvládla. Šestnáctiletá vycházející hvězda porazila 6:0, 3:6, 7:5 šťastnou poraženou kvalifikantku Tamaru Korpatschovou a postoupila do druhého kola. V něm vyzve domácí vítězku US Open z roku 2017 Sloane Stephensovou (h2h 0:0).

07:54 – Sloane Stephensová třetí týden po sobě zvládla svůj první zápas na turnaji. Na domácí půdě v Clevelandu třicetiletá Američanka zdolala po obratu 1:6, 6:3, 6:1 krajanku Lauren Davisovou, oplatila jí dvě letošní porážky z Hobartu a Washingtonu a vzájemnou bilanci upravila na 3:4.

Sestřih zápasu Sloane Stephensová – Lauren Davisová Livesport

06:20 – Hned několik českých tenistek a tenistů nastoupí v úterý do kvalifikace na US Open. Mezi nimi jsou například Barbora Palicová a Dalibor Svrčina. Pokračuje také turnaj v americkém Winston-Salemu, kde se utká třeba Jiří Lehečka s Mitchellem Kruegerem. České tenistky Barboru Krejčíkovou a Kateřinu Siniakovou pak čeká čtyřhra v Clevelandu.