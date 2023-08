Tennis Tracker: Pokračuje kvalifikace US Open, Kopřiva proti Cressymu neuspěl

Vít Kopřiva si US Open nezahraje.

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 24. srpna?

06:00 – Jiří Lehečka na 'dvěstěpadesátce' ve Winston-Salemu porazil 6:3, 3:6, 6:4 Němce Dominika Köpfera a po druhé třísetové výhře postoupil do čtvrtfinále. O vyrovnání maxima na okruhu ATP si jednadvacetiletý Čech zahraje s ve formě hrajícím Australanem Maxem Purcellem.

05:50 – V prvním kole kvalifikace US Open ztroskotalo všech pět českých tenistek. Po Tereze Martincové, Barboře Palicové a Brendě Fruhvirtové neuspěly ani sedmnáctiletá Sára Bejlek, jež utrpěla debakl 0:6, 0:6 s Číňankou Yafan Wang a nezopakuje loňský postup do hlavní soutěže, a osmnáctiletá finalistka loňské juniorky Lucie Havlíčková, která podlehla 1:6, 6:7 Jihokorejce Su Jeong Jang.

05:30 – Jakub Menšík slaví vítězný debut v kvalifikaci grandslamového turnaje. Na US Open si sedmnáctiletý český talent poradil po nervózním úvodu s o 19 let starším Italem Fabiem Fogninim, bývalou světovou devítku porazil 1:6, 6:1, 6:1. Ve druhém kole se utká se Švýcarem Leandrem Riedim.

04:30 – Vít Kopřiva ani na osmý pokus v kvalifikaci grandslamu nevyhrál víc, jak jeden zápas. V boji o US Open šestadvacetiletý český antukář prohrál hned v 1. kole 3:6, 3:6 s domácím Maximem Cressym.

03:00 – Richard Gasquet ve Winston-Salemu zdolal 2:6, 6:4, 6:4 domácího Brandona Nakashimu a také svou čtvrtou účast na turnaji proměnil ve čtvrtfinále. O překonání výsledku z let 2016, 2021 a 2022 si sedmatřicetiletý Francouz zahraje s dalším Američanem Sebastianem Kordou.