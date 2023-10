Tennis Tracker: Pokračují turnaje v Hongkongu, Soulu či Šanghaji. Pegulaová nezaváhala

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 13. října?

10:02 – Anna Blinkovová nevyhrála na ani jednom z posledních sedmi turnajů více než jeden zápas, ale při debutu v Hongkongu posbírala už tři skalpy. Ruská tenistka přehrála ve čtvrtfinále 7:6, 6:3 Saru Sorribesovou a poprvé od květnového finále ve Štrasburku postoupila mezi nejlepší kvarteto. V semifinále se nasazená pětka střetne s Leylah Fernandezovou, nebo Lindou Fruhvirtovou.

09:59 – Jessica Pegulaová v tomto týdnu poprvé ztratila set, ale po suverénním obratu v Soulu dál plní roli největší favoritky. Nasazená jednička si ve čtvrtfinále poradila 4:6, 6:3, 6:0 s krajankou Claire Liuovou a pořád útočí na svůj čtvrtý titul a první mimo severoamerický kontinent. O čtvrté finále v sezoně bude bojovat proti Yanině Wickmayerové, či Polině Kuděrmetovové.

07:32 – Emina Bektasová ve 30 letech pokračuje v životním roce, v němž poprvé v kariéře vyhrála dva turnaje ITF během jedné sezony a překonává svá maxima na okruhu WTA. Po červnové premiéře ve čtvrtfinále se v pátek v jihokorejském Soulu dostala poprvé do semifinále, když Australanku Kimberly Birrellovou zdolala 4:6, 6:3, 6:2, oplatila jí dvě předchozí porážky a zaznamenala životní výsledek. O finále a premiérový průnik do TOP 100 si americká tenistka bosenského původu zahraje s Marií Bouzkovou, nebo Číňankou Yue Yuan.

06:00 – I během pátečního dne bude k vidění řada zajímavých duelů na turnajích v Asii. Tenisoví fanoušci se mohou těšit například na to, co v Soulu předvede čtvrtá hráčka světa Jessica Pegulaová, jež nastoupí proti krajance Liuové. V Šanghaji pak o semifinále zabojuje Dimitrov s Jarrym a Humbert s Rubljovem.