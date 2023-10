Tennis Tracker: Popyrin na turnaji v Tokiu přerušil sérii porážek, zdolal Garína

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 19. října?

07:00 – Australan Alexei Popyrin na turnaji v Tokiu přerušil čtyřzápasovou sérii porážek, když dokázal zvítězit v třísetové bitvě nad Cristianem Garínem z Chile 4:6, 7:6, 6:2. Ve čtvrtfinále Popyrin s největší pravděpodobností narazí na turnajovou jedničku Taylora Fritze, ten však musí nejprve zvládnout duel s domácím tenistou Mochizukim.