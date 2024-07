Tennis Tracker: Rozjetou Krejčíkovou ve Wimbledonu přibrzdil déšť, Shelton trefil rekordní servis

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 6. července?

Hlavní události

14:30 – Ani ne půl hodiny po odloženém začátku sobotního programu Londýn skrápí blesková dešťová přeháňka a zápasy ve Wimbledonu jsou přerušeny. Do šaten musí také Barbora Krejčíková, která v utkání třetího kola hraje i díky zisku 18 fiftýnů v řadě 6:0, 0:1 a 30:0 při svém podání s Jessicou Bouzasovou ze Španělska. Pokračovat se nyní bude pouze pod zataženou střechou, na Centrálním kurtu právě nastupují Alexander Zverev s Cameronem Norriem a na 'jedničce' hrají Denis Shapovalov s Benem Sheltonem. Na ostatních kurtech by se mělo začít znovu nejpozději v 15:30 SELČ.

13:02 – 14. hráč světa Ben Shelton ve čtvrtek zaznamenal nejrychlejší servis v dějinách Wimbledonu. Cestou k pětisetové výhře ve druhém kole nad Lloydem Harrisem jednadvacetiletý Američan poslal na jihoafrického soupeře podání letící rychlostí 246,2 km/h. Šlo o devátý nejtvrdší servis v historii, rekord drží Australan Sam Groth (263,4 km/h).

Další zprávy

13:33 – V Londýně přestalo pršet a sobotní program by již déšť výrazně komplikovat neměl. Pořadatelé schovávají plachty nad travnatými kurty, natahují sítě a tenisté by po dvouhodinovém čekání měli během pár desítek minut začít bojovat ve větrných podmínkách o zkompletování osmifinálových dvojic v soutěžích singlistů.

12:39 – Bývalá světová desítka aktuálně figurující až ve třetí stovce žebříčku Lucas Pouille v All England Clubu ke svému prvnímu zápasu ve třetím kole grandslamu po pěti letech nenastoupí. Třicetiletý francouzský kvalifikant z turnaje pár hodin před soubojem s Alexem de Minaurem odstoupil kvůli zranění břišních svalů. Australan si o první wimbledonské čtvrtfinále zahraje s Arthurem Filsem, nebo Romanem Safiullinem.

12:06 – Sobotní boje ve Wimbledonu již tradičně komplikuje déšť. Pořadatelé travnatého grandslamu oznámili, že program na kurtech bez zatahovací střechy začne nejdříve v 12:00 místního času (13:00 SELČ), dá se však očekávat posun o dalších minimálně 30-60 minut. Odpoledne by se již mělo hrát za slunného, nicméně větrného počasí. Na duel čeká i poslední česká naděje ve dvouhrách Barbora Krejčíková, jež se se Španělkou Jessicou Bouzasovou utká o postup do osmifinále.

09:00 – Také v sobotu se má tenisový fanoušek na co těšit, jelikož v All England Clubu budou probíhat další boje o postup do další fáze turnaje. Zřejmě nejatraktivnější duel obstará v mužské části Cameron Norrie, jenž vyzve Alexandera Zvereva. Ve hře bude také světová dvojka Novak Djokovič, jehož čeká měření sil s Alexeiem Popyrinem z Austrálie.

Mezi ženami to bude ještě zajímavější. Barbora Krejčíková nastoupí proti Jessice Bouzasové Maneirové, přičemž o pár hodin později dojde i na Igu Šwiatekovou, jež bude čelit Julii Putincevové. Pouť Wimbledonem v sobotu skončí také pro jednu z dvojice Ons Jabeurová – Elina Svitolinová.