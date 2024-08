Tennis Tracker: Rubljov prošel ve Washingtonu do čtvrtfinále, Jabeurová nakonec nenastoupila

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 2. srpna?

Hlavní události

09:13 – Andrej Rubljov musel v úvodním zápase na pětistovce ve Washingtonu otáčet souboj s Lucou Van Asschem, ale s dalším francouzským protivníkem si poradil bez ztráty setu. Nejvýše nasazený, který se po březnové diskvalifikaci v Dubaji trápí, ani jednou neztratil servis, nasázel 19 es a přehrál 7:6, 6:4 Arthura Rinderknecha. V hlavním městě Spojených států startuje počtvrté a o už třetí semifinále se popere s domácím Francesem Tiafoem (H2H 1:2).

01:02 – Ons Jabeurová nakonec na pětistovce ve Washingtonu startovat nebude, nasazená čtyřka odstoupila kvůli zranění pravého ramene. Do čtvrtfinále tak prošla bez boje domácí teenagerka Robin Montgomeryová. Američanka zaútočí na své první semifinále na nejvyšším okruhu proti Marii Bouzkové.

Další zprávy

09:09 – Frances Tiafoe pokračuje v nepřesvědčivých výkonech po skončení loňského US Open, nicméně i na druhém podniku v rámci US Open Series se dostal mezi nejlepší osmičku. Američan zdolal ve Washingtonu 7:6, 4:6, 6:3 krajana Aleksandara Kovacevice a třetím rokem po sobě postoupil v tomto dějišti do čtvrtfinále. O první semifinále bude usilovat proti nasazené jedničce Andrejovi Rubljovovi (H2H 2:1).

02:00 – Marie Bouzková zaznamenala při svém debutu ve Washingtonu teprve čtvrtou letošní vítěznou sérii a zahraje si své třetí čtvrtfinále v sezoně. Pražská rodačka zdolala ve druhém kole po více než dvou hodinách boje 7:5, 7:6 Taylor Townsendovou a ve čtvrtfinále nastoupí proti další domácí zástupkyni Robin Montgomeryové (H2H 0:0). Více informací najdete v článku.

01:00 – Ben Shelton zatím nehraje během US Open Series ve své nejlepší formě, před týdnem v Atlantě prohrál hned úvodní utkání a na probíhající pětistovce ve Washingtonu měl potíže i ve druhém zápase. V hlavním městě však zvládl i druhý těsný duel a ve dvou tie-breacích přetlačil krajana Brandona Nakashimu. O první semifinále od začátku dubna, kdy triumfoval na domácí antuce v Houstonu, se utká s Denisem Shapovalovem (H2H 1:0).