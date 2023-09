Tennis Tracker: Rune přerušil v Pekingu sérii sedmi porážek. V Číně začíná i Alcaraz

Alcaraz vstoupí do turnaje v Pekingu.

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 29. září?

11:33 – Maria Sakkariová slavila před týdnem na WTA 1000 v Guadalajaře svůj teprve druhý kariérní triumf na nejvyšším okruhu a vítěznou sérii natáhla už na sedm zápasů a 14 setů. Řecká jednička ve čtvrtfinále v Tokiu stejně jako v semifinále v Mexiku jasně přehrála Caroline Garciaovou, tentokrát po setech 6:2, 6:2. Na další finálovou účast bude útočit proti nasazené dvojce Jessice Pegulaové.

11:29 – Stefanos Tsitsipas získal na začátku srpna na menší akci v Mexiku svůj první titul od loňského června, ale letošní trápení nezlomil a už na čtvrtém turnaji v řadě neporazil více než jednoho soupeře. Nejlepší řecký tenista prohrál v prvním kole v Pekingu 4:6, 4:6 s Nicolásem Jarrym, na kterého letos nestačil už podruhé. Chilan, jenž upravil svou bilanci s hráči TOP 10 na 7:10, nastoupí v dalším utkání proti kvalifikantovi Matteovi Arnaldimu.

11:16 – Andrej Rubljov porazil v souboji členů TOP 20 pořadí na silně obsazené "pětistovce" v Pekingu 4:6, 6:1, 6:4 Camerona Norrieho a i při čtvrtém startu v tomto dějišti zvládl první kolo. Pátý nasazený Rus, který přerušil sérii tří nezdarů na turnajích ATP, bude ve druhém kole čelit Ugovi Humbertovi (H2H 3:1).

10:51 – Linda Fruhvirtová si na akci WTA 250 v čínském Ningbu své druhé kariérní finále na nejvyšší tour nezahraje. Šampionka loňského podniku v Čennaí podlehla v semifinále 4:6, 1:6 výborně hrající Dianě Šnajderové, která vyhrála i svůj šestý souboj s Češkami a navázala na skalp Petry Kvitové. Ruska ve svém prvním finále na této úrovni vyzve nasazenou jedničku Ons Jabeurovou, nebo Nadiu Podoroskou.

Sestřih zápasu Linda Fruhvirtová – Diana Šnajderová. Livesport

09:45 – Holger Rune bojoval v posledních měsících se zraněním zad a v Pekingu se dočkal prvního vítězství od postupu do čtvrtfinále Wimbledonu. Dánský supertalent přehrál dvakrát 6:4 trápícího se Félixe Augera-Aliassimeho a přerušil sérii sedmi porážek. Ve druhém kole se nasazená trojka střetne s Grigorem Dimitrovem.

Sestřih zápasu Holger Rune – Félix Auger-Aliassime. Livesport

09:40 – Jessica Pegulaová pokračuje na "pětistovce" v Tokiu v suverénních výkonech. Nasazená dvojka zničila v úvodním zápase 6:1, 6:2 Cristinu Bucsaovou a ve čtvrtfinále deklasovala za hodinu hry 6:1, 6:0 světovou třináctku Darju Kasatkinovou, které nedovolila ani jednou uhájit servis. O třetí letošní finále bude usilovat proti Caroline Garciaové, nebo Marii Sakkariové.

Sestřih zápasu Darja Kasatkinová – Jessica Pegulaová. Livesport

09:34 – Jannik Sinner neudržel v úvodním kole v Pekingu proti Danielovi Evansovi náskok setu a brejku a na kurtu se nakonec zdržel tři hodiny. Sedmý hráč světa zvítězil 6:4, 6:7, 6:3 a o čtvrtfinále bude bojovat s domácí divokou kartou Junchengem Shangem, nebo Jošihitem Nišiokou.

08:53 – Grigor Dimitrov na podniku ATP 500 v Pekingu udolal 2:6, 7:6, 6:1 Američana Mackenzieho McDonalda, přestože prohrával 2:6 a 1:5. Ve druhém kole se zkušený Bulhar střetne s Dánem Holgerem Runem, nebo Kanaďanem Félixem Augerem-Aliassimem.

08:42 – Iga Šwiateková po triumfu na Roland Garros pokračuje v matných výkonech. V Tokiu na prvním turnaji po sesazení z čela světového žebříčku skončila už ve čtvrtfinále po třísetové porážce 2:6, 6:2, 4:6 se svou až dosud oblíbenou soupeřkou Veronikou Kuděrmetovovou, s níž v předchozích čtyřech vzájemných duelech ztratila dohromady jen deset gamů.

Sestřih zápasu Iga Šwiateková – Veronika Kuděrmetovová Livesport

08:02 – Daniil Medveděv zvládl svůj první zápas od porážky ve finále US Open, při premiéře na štědře dotovaném turnaji ATP 500 v Pekingu přehrál snadno 6:2, 6:1 světovou třináctku Američana Tommyho Paula. Ve druhém kole se třetí hráč světa uká s Australanem Alexem de Minaurem (h2h 5:2).

Sestřih zápasu Tommy Paul – Daniil Medveděv Livesport

06:44 – Anastasia Pavljučenkovová v Tokiu porazila 6:2, 7:5 Jekatěrinu Alexandrovovou a poprvé od porážky ve finále Roland Garros 2021 postoupila na hlavním okruhu do semifinále. V něm vyhrála 11 z 12 posledních zápasů, v japonské metropoli se dvaatřicetiletá rodačka ze Samary utká o finále s další krajankou Veronikou Kuděrmetovovou, nebo světovou dvojkou Igou Šwiatekovou.

06:15 – I v pátek bude k vidění hned několik atraktivních duelů. Světová dvojka Iga Šwiateková se v Tokiu utká s Veronikou Kudermetěvovou o postup do semifinále. Důležitý turnaj se odehrává také v čínském Pekingu, kde se během pátku představí například Carlos Alcaraz, jenž v 1. kole vyzve Yannicka Hanfmanna.