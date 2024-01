Tennis Tracker: Rune ukončil krátkou spolupráci s Lüthim. Knutsonová v Austrálii dohrála

Nový rok, nová sezona. Tenis se na Livesport Zprávách vrací do akce. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 31. ledna?

13:11 – Vítězně do turnaje ITF W75 ve francouzském Andrezieux-Boutheon vstoupila také Tereza Martincová, jež porazila 6:4, 6:1 domácí outsiderku Dianu Martynovou, přerušila sérii tří porážek a připsala si první letošní výhru v hlavní soutěži. O postup do čtvrtfinále si šestá nasazená Češka zahraje s krajankou Barborou Palicovou (h2h 1:0).

12:47 – Barbora Palicová na halovém turnaji ITF W75 ve francouzském Andrezieux-Boutheon navázala na úspěšně absolvovanou kvalifikací, v níž vyřadila i domácí někdejší světovou patnáctkou Aravane Rezaiovou. Do hlavní soutěže 19letá Češka vstoupila vydřenou výhrou 7:6, 3:6, 6:3 nad bývalou juniorskou jedničkou a vítězkou dívčího Australian Open 2020 Victorií Jimenezovou Kasintsevovou z Andorry.

12:34 – Bývalá světová dvojka Paula Badosaová pošesté za poslední dva roky vzdala rozehraný zápas. Šestadvacetiletá Španělka, která kvůli únavové zlomenině obratle přišla o druhou polovinu loňské sezony, v thajském Hua Hin na svém teprve třetím turnaji po návratu na kurty skrečovala kvůli obnoveným bolestem zad druhé kolo za stavu 2:6 a 4:3 proti Dianě Šnaiderové. Na Rusku ve čtvrtfinále čeká Maďarka Dalma Gálfiová (h2h 0:0).

11:35 – Dvaadvacetiletá Češka Anna Sisková s Nizozemkou Bibiane Schoofsovou končí na turnaji WTA 250 v Hua Hin ve čtvrtfinále. Čtvrtá nasazená dvojice neudržela vedení proti Australance Arině Rodionovové a Číňance Yue Yuan a po ztrátě posledních čtyř bodů prohrála 6:3, 2:6, 8:10.

10:59 – 137. tenistka světového žebříčku Dalma Gálfiová v thajském Hua Hin zdolala po takřka tříhodinovém boji 6:4, 3:6, 7:5 pátou nasazenou Číňanku Xiyu Wang a potřetí v kariéře a poprvé na outdoorovém hardu postoupila do čtvrtfinále turnaje WTA. O vyrovnání maxima z domácí antuky v Budapešti 2021 si pětadvacetiletá Maďarka zahraje s Paulou Badosaovou, nebo Dianou Šnaiderovou.

10:12 – Světová sedmička Holger Rune po měsíci a půl ukončil spolupráci se švýcarským trenérem Severinem Lüthim, jenž dlouhá léta vedl hvězdného krajana Rogera Federera. Runeho matka a zároveň manažerka Aneke dánské televizi TV2 Sport řekla, že Lüthi by nemohl být s dvacetiletým hráčem tak často, jak doufali. Švýcar je totiž zároveň kapitánem daviscupového týmu, který čeká na konci týdne kvalifikace v Nizozemsku. "Načasování se Severinem nebylo optimální, měli by na sebe málo času. Holger potřebuje trenéra, který bude pořád s ním," uvedla tenistova matka vítěze čtyř turnajů ATP.

V Runeho týmu tak po neúspěchu na Australian Open zůstali Boris Becker a Kenneth Carlsen. Dánský mladík na grandslamu v Melbourne před dvěma týdny vypadl už ve druhém kole po prohře s Francouzem Arthurem Cazauxem, tento týden plní roli nasazené jedničky na halovém turnaji ATP 250 v Montpellier.

10:05 – 158. hráčka světa Gabriela Knutsonová si prodloužila premiérový trip po turnajích v Austrálii a necelé tři týdny po těsném nezdaru v závěrečném třetím kole kvalifikace Australian Open vstoupila do podniku ITF W75 v Burnie. V soutěži se ale šestadvacetiletá Češka dlouho neohřála, hned v úvodním vystoupení překvapivě podlehla 3:6, 3:6 japonské teenagerce ze čtvrté světové stovky Aoi Itóové.

06:41 – Těžko pochopitelný styl tenisu předvádí teprve třináctiletý Teodor Davidov. Američan s bulharskými kořeny si během svého působení na dvorci bez problémů přehazuje raketu z jedné ruky do druhé tak, aby neustále využíval forhend. Naposledy byl um mladého tenisty k vidění na turnaji Les Petits AS ve francouzském Tarbes, kde dokonce po boku Izyana Ahmada ovládl čtyřhru.