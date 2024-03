Tennis Tracker: Saúdové chtějí ovládnout ATP i WTA, český svaz řeší odvolání Kaderky

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 13. března?

13:05 – Český tenisový svaz (ČTS) svolal na pondělí výkonný výbor, kde bude řešit svolání mimořádné valné hromady. Tématem bude i odvolání zadrženého šéfa Iva Kaderky a předsedy dozorčí rady Vojtěcha Flégla. Oba funkcionáři jsou ve vazbě kvůli možnému podvodu se státními dotacemi. Ve stanovisku zaslaném médiím o tom informoval dočasný šéf ČTS Jan Stočes. "Základními body bude úprava stanov a odvolání a volba nového prezidenta. Dalším bodem jednání výkonného výboru bude návrh na odvolání předsedy dozorčí rady Vojtěcha Flégla," uvedl tenisový svaz.

Vedle Kaderky a Flégla vyšetřuje policie také tajemníka svazu Jakuba Fastra, šéfku ekonomického oddělení Hanu Baierovou a Daniela Vacka, který trénuje daviscupového reprezentanta Tomáše Macháče. Všechny tři stíhá na svobodě.

12:10 – Saúdskoarabský investiční fond (PIF) nabídl dvě miliardy dolarů za převzetí a sloučení tenisových okruhů ATP a WTA. Informoval o tom deník The Telegraph. Ředitelem jednotného okruhu by měl být Ital Andrea Gaudenzi. Podle britského listu by se mělo rozhodnout během příštích tří měsíců.

Saúdská Arábie pokračuje v masivních investicích do tenisu. V únoru uzavřela dlouholetou smlouvu s mužským okruhem ATP, přičemž se stane titulárním partnerem světového žebříčku a prestižních turnajů v Indian Wells, Miami, Madridu, Pekingu, Turnaje mistrů v Turíně a NextGen Finals pro hráče do 21 let v Džiddě. V Rijádu by se měl také v příštích letech konat Turnaj mistryň. PIF měla nabídnout ATP a WTA po miliardě dolarů.

Saúdská Arábie také plánuje uspořádat v prvním týdnu sezony turnaj kategorie Masters. Tento záměr se ale nelíbí šéfovi organizace Tennis Australia Craigu Tileymu, neboť se v tomto termínu koná United Cup smíšených týmů.

06:21 – Iga Šwiateková pokračuje na tisícovce v Indian Wells ve sbírání suverénních výher. Světová jednička a předloňská šampionka v ani jednom ze tří zápasů neztratila více než čtyři gamy a v osmifinále deklasovala 6:1, 6:2 Julii Putincevovou. Polka může v tomto dějišti třetím rokem po sobě postoupit do semifinále, v cestě jí stojí bývalá vítězka a někdejší světová jednička Caroline Wozniacká (H2H 1:0).

06:18 – Jiří Lehečka nastoupí ve svém premiérovém čtvrtfinále na turnajích Masters proti Jannikovi Sinnerovi (H2H 0:1). Rozjetý Ital zvládl i 15. letošní duel, když si v osmifinále v Indian Wells poradil 7:6, 6:1 s nebezpečným domácím mladíkem Benem Sheltonem. Vítěz lednového Australian Open bude usilovat o zopakování loňské semifinálové účasti.

06:13 – Caroline Wozniacká se po téměř šesti letech utkala s Angelique Kerberovou, porazila ji potřetí v řadě a srovnala vzájemnou bilanci na 8:8. Souboj bývalých světových jedniček, grandslamových šampionek a vracejících se maminek v osmifinále v Indian Wells vyhrála jednoznačně 6:4, 6:2 a poprvé po obnovení kariéry postoupila do čtvrtfinále. Vítězka ročníku 2011 se v něm popere s Igou Šwiatekovou (H2H 0:1). Více informací najdete v článku.

06:09 – Kateřina Siniaková loni na tisícovce v Indian Wells ovládla s krajankou Barborou Krejčíkovou deblovou soutěž a triumf stále obhajuje. Společně s novou parťačkou Storm Hunterovou z Austrálie si ve čtvrtfinále poradila 7:6, 6:2 s nasazenými sedmičkami Beatriz Haddadovou Maiaovou a domácí Taylor Townsendovou.

06:06 – Alexander Zverev přetlačil v osmifinále v Indian Wells 5:7, 6:2, 6:3 sedm zápasů neporaženého Alexe De Minaura, oplatil mu lednovou porážku z United Cupu a vzájemnou bilanci upravil na 7:2. Nejlepší Němec v žebříčku prošel do čtvrtfinále v kalifornské poušti teprve podruhé v kariéře a o první semifinále v tomto dějišti se utká s obhájcem titulu Carlosem Alcarazem (H2H 5:3).