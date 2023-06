Tennis Tracker: Schmiedlovou čeká boj o čtvrtfinále French Open, představí se i Ruud

Schmiedlová poprvé postoupila do čtvrtého kola grandslamového turnaje.

07:00 – První den druhého týdne na Roland Garros nabídne souboj světové jedničky Igy Šwiatekové a Lesie Curenkové. Mezi ženami stále bojuje také Slovenka Anna Karolína Schmiedlová, která se v osmifinále utká s Cori Gauffovou. V mužském turnaji v pondělí čekají osmifinálové boje například Holgera Runeho či Caspera Ruuda.