Tennis Tracker: Semifinálové duely nabídnou turnaje v Itálii, Švédsku i Švýcarsku

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 22. července?

06:20 – Semifinálová klání čekají tenisty a tenistky hned na několikero turnajích. Zatímco ve švédském Bastadu půjde do akce například Casper Ruud, jenž se utká s Lorenzem Musettim, v Itálii čeká na Majaru Šarífovou Číňanka Qinwen Zheng. Semifinálové zápasy budou hrát také mužští tenisté ve švýcarském Gstaadu.