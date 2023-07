Tennis Tracker: Šestý den Wimbledonu. Lehečku čeká Paul, Kvitovou Stevanovičová

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 8. července?

6:10 – Zápasy třetího kola tenisového Wimbledonu dnes čekají dvojici českých tenistů. Poslední český zástupce v mužském pavouku Jiří Lehečka se utká se světovou patnáctkou Tommym Paulem. Petru Kvitovou čeká v boji o postup mezi nejlepších šestnáct tenistek Natalija Stevanovičová. Srbská kvalifikantka je až 225. hráčkou světového žebříčku, v prvním kole ale zdolala Karolínu Plíškovou a na turnaji zatím neztratila ani set.