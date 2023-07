Tennis Tracker: Šestý den Wimbledonu, Medveděv výhrou vyrovnal své maximum

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 8. července?

17:14 – Daniil Medveděv ve Wimbledonu zdolal 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 Maďara Mártona Fucsovicse a postupem do osmfinále vyrovnal své maximum z roku 2021. O jeho překonání se utká s Lehečkou, nebo Paulem.

Statistiky utkání. Livesport

16:45 – Miriam Kolodziejová a Markéta Vondroušová odstartovaly i třetí společný grandslam mezi ženami vítězstvím. Do Wimbledonu vstoupily šampionky dívčího Australian Open a Roland Garros 2015 výhrou 6:3, 6:4 nad italsko-rakouskou dvojicí Sara Erraniová a Julia Grabherová.

16:31 – Anastasia Detiuc si při premiéře ve Wimbledonu připsala premiérovou výhru na grandslamovém turnaji. 24letá Češka uspěla ve čtyřhře s Andreou Gamízovou z Venezuely, společně zdolaly 6:4, 2:6, 6:3 domácí divoké karty Freyu Christieovou a Ali Collinsovou. Ve druhém kole mohou narazit na nasazené dvojky Coco Gauffovou a Jessicu Pegulaovou.

16:17 – Petra Kvitová porazila Nataliji Stevanovičovou 6:3, 7:5 a postoupila do čtvrtého kola Wimbledonu. Česká tenistka po pauze způsobené dešťem vyhrála tři gemy za sebou a zajistila si druhý postup do wimbledonského osmifinále od roku 2014.

Statistiky utkání. Livesport

13:39 – Sobotní program ve Wimbledonu komplikuje dešťová přeháňka. Přerušeny jsou i dva dobře rozehrané zápasy třetího kola českých tenistů, Petra Kvitová (33) po ztrátě tří gamů v řadě hraje 6:3 a 4:5 se Srbkou Natalijou Stevanovičovou (28), Jiří Lehečka (21) vede 6:2, 7:6 a 1:1 nad světovou patnáctkou Američanem Tommym Paulem (26). Pauza by měla trvat zhruba 60 až 90 minut.

13:35 – Brazilka Beatriz Haddadová Maiaová pár desítek vteřin před dešťovou přeháňkou stihla proměnit mečbol svého prvního vystoupení ve 3. kole Wimbledonu. Rumunku Soranu Cirsteaovou porazila hladce dvakrát 6:2.

13:10 – Jekatěrina Alexandrovová při premiéře ve třetím kole Wimbledonu smetla 6:0, 6:4 Maďarku Dalmu Gálfiovou a svou letošní bilanci na trávě vylepšila na 10 výher a jedinou porážku. V osmifinále vyzve Sabalenkovou, nebo Blinkovovou.

Statistiky utkání. Livesport

12:50 – Bývalá světová jednička a grandslamová šampionka Justine Heninová obdrží Cenu Philippea Chatriera, nejvyšší ocenění Mezinárodní tenisové federace za přínos na kurtu i mimo něj. Představitelé ITF o tom informovali na svém webu.

6:10 – Zápasy třetího kola tenisového Wimbledonu dnes čekají dvojici českých tenistů. Poslední český zástupce v mužském pavouku Jiří Lehečka se utká se světovou patnáctkou Tommym Paulem. Petru Kvitovou čeká v boji o postup mezi nejlepších šestnáct tenistek Natalija Stevanovičová. Srbská kvalifikantka je až 225. hráčkou světového žebříčku, v prvním kole ale zdolala Karolínu Plíškovou a na turnaji zatím neztratila ani set.