Tennis Tracker: Shapovalov ve Washingtonu smetl nasazeného Mannarina, Tiafoe musel otáčet

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 31. července?

07:10 – Frances Tiafoe zvládl vstup do domácího turnaje ve Washingtonu a už jen jedna výhra ho dělí od obhájení čtvrtfinále z posledních dvou let. Pátý nasazený na úvod otočil zápas proti Kolumbijci Danielu Galánovi 6:7, 6:3, 6:3.

Sestřih zápasu

Tiafoe otočil zápas s Galánem. Livesport

07:25 – Bývalá světová dvojka Paula Badosaová zvládla ve Washingtonu první kolo proti další bývalé hráčce TOP 5 Sofii Keninové. Španělka ve druhém setu musela proti domácí hráčce odvracet dva setboly a nakonec postoupila bez ztráty sady 6:1, 7:6. O postup mezi nejlepší osmičku se utká s neoblíbenou Ljudmilou Samsonovovou.

07:20 – Denis Shapovalov zvládl na pětistovce ve Washingtonu suverénně i svůj druhý zápas. Kanaďan startující na divokou kartu přehrál šestého nasazeného Adriana Mannarina 6:2, 6:1 a při postupu do osmifinále ztratil pouze osm her. O postup do čtvrtfinále se utká s Miomirem Kecmanovičem.