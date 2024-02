Tennis Tracker: Shelton na turnaji v Dallasu dominoval, ve čtvrtfinále je i krajan Paul

Shelton neměl s postupem do dalšího kola větší potíže.

Nový rok, nová sezona. Tenis se na Livesport Zprávách vrací do akce. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 8. února?

06:15 – Roli kurzového favorita v Dallasu splnil i druhý nasazený hráč turnaje Tommy Paul, který si poradil s Taro Danielem z Japonska 6:3, 6:2 a ve čtvrtfinále se utká s vítězem zápasu Koepfer – Hijikata.

06:10 – Poměrně jednoznačnou výhru si na podniku v Dallasu připsal 16. hráč světa Ben Shelton, jenž porazil krajana Michaela Mmoha 6:3, 6:3, přičemž na kurtu strávil pouze 64 minut.

06:00 – Tomás Martín Etcheverry na turnaji v Córdobě porazil Bernabeho Zapatu Mirallese 7:5, 6:4 a potvrdil roli papírového favorita. Argentinský tenista si díky tomu zajistil postup do čtvrtfinále a napravil si chuť po nevydařeném působení v Davis Cupu, kde nestačil na 275. hráče světa Timofeje Skatova.