Tennis Tracker: Smíšenou čtyřhru na US Open vyhráli Italové Vavassori a Erraniová

Vítězové mixu na US Open.

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, novinky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 6. září?

Hlavní události

04:28 – Smíšenou čtyřhru na US Open vyhráli devětadvacetiletý Andrea Vavassori a sedmatřicetiletá Sara Erraniová. Ve finále Italové porazili 7:6, 7:5 domácí americkou dvojici Donald Young a Taylor Townsendová 7:6, 7:5 a získali první titul v mixu. Deblová olympijská vítězka z Paříže Erraniová zaznamenala šestý grandslamový titul, zbývajících pět má z ženské čtyřhry. Vavassori slaví na grandslamu poprvé, letos neuspěl ve finále mužského deblu na Australian Open a Roland Garros.

Další zprávy

05:30 – Karolínu Muchová končí na US Open znovu po roce v semifinále na raketě domácí tenistky. Boj o druhé grandslamové finále začala proti světové šestce Jessice Pegulaové výborně a vedla 6:1 a 2:0, ale náskok neudržela a prohrála 6:1, 4:6, 2:6. Američanka v prvním finále na majorech vyzve Bělorusku Arynu Sabalenkovou (H2H 2:5). Více informací v článku.

04:33 – Aryna Sabalenková postoupila podruhé za sebou do finále US Open. Turnajová dvojka porazila na betonovém dvorci Arthura Ashe v New Yorku domácí Američanku Emmu Navarrovou 6:3, 7:6 a může se v sobotu utkat o titul s Karolínou Muchovou. Ta ve druhém semifinále hraje s Američankou Jessicou Pegulaovou.