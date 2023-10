Tennis Tracker: Sobota ve znamení semifinálových bojů. Medveděv se utká s Tsitsipasem

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 28. října?

10:17 – "Děkuju všem, že jste dnes přišli a podporovali mě. Vím, že zítra asi nebudete na mé straně, ale znovu se ze sebe pokusím dostat maximum. Dnes jsem odehrála dobrý zápas a jsem ráda, že jsem v posledních dnech a týdnech tvrdě trénovala," řekla Beatriz Haddadová Maiaová po výhře nad Darjou Kasatkinovou a postupu do finále WTA Elite Trophy.

Rozhovor s Beatriz Haddadovou Maiaovou po postupu do finále WTA Elite Trophy Livesport

09:42 – Beatriz Haddadová Maiaová na svém posledním letošním turnaji postoupila poprvé v sezoně do finále a hned na WTA Elite Trophy v čínském Zhuhai. V semifinále 'malého Turnaje mistryň' brazilská tenistka přehrála 6:4, 6:1 Darju Kasatkinovou a poprvé od Wimbledonu vyhrála tři zápasy po sobě. O třetí a nejcennější titul si zahraje proti domácí tenistce Lin Zhu, nebo Qinwen Zheng.

Sestřih zápasu Beatriz Haddadová Maiaová – Darja Kasatkinová Livesport

08:44 – Wimbledonská vítězka Markéta Vondroušová se na Turnaji mistryň utká ve skupině Chetumal s bývalou světovou jedničkou Polkou Igou Šwiatekovou, vítězkou letošního US Open Američankou Cori Gauffovou a Uns Džábirovou z Tuniska. Ve druhé skupině Bacalar na sebe narazí Běloruska Aryna Sabalenková, Jelena Rybakinová z Kazachstánu, Američanka Jessica Pegulaová a Řekyně Maria Sakkariová.

Čtyřiadvacetiletá Češka vstoupí do turnaje v pondělí ve 23:00 SEČ proti Šwiatekové. Rozhodl o tom páteční los.

08:32 – Félix Auger-Aliassime teprve potřetí v sezoně a poprvé od březnového Indian Wells vyhrál tři zápasy po sobě. V Basileji byl v noci z pátku na sobotu proti kvalifikantovi Alexanderu Ševčenkovi jediný míček od porážky, přemožitele Stana Wawrinky a Taylora Fritze ale nakonec po odvrácení mečbolu zdolal 7:6, 3:6, 7:6 a postoupil do semifinále. V něm kanadského obhájce titulu čeká repríza loňského finále proti Dánu Holgeru Runemu (h2h 1:2).

06:00 – Sobota nabídne tenisovým nadšencům hned šest semifinálových soubojů na turnajích v Basileji, Vídni a v Čínském Zhuhai. O finále budou bojovat například Rune s Augerem-Aliassimem nebo Medveděv s Tsitsipasem. Komu se podaří udělat důležitý krok k vytouženému triumfu?