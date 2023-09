Tennis Tracker: Sock s Isnerem se rozloučili s kariérou, Alcaraz a Medveděv nezaváhali

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 1. září?

07:09 – Danill Medveděv na US Open mířil za druhou suverénní výhrou, postup přes Christophera O'Connella si ale po ztrátě náskoku a nevyužití dvou mečbolů ve třetím setu nečekaně zkomplikoval. V noci ze čtvrtka na pátek Australana porazil až více než hodinu po půlnoci 6:2, 6:2, 6:7, 6:2 a postoupil do třetího kola. V něm na šampiona z roku 2021 čeká dvanáct zápasů neporažený Argentinec Sebastián Báez (h2h 0:0).

05:50 – Světová trojka Jessica Pegulaová na US Open smetla i druhou soupeřku se ztrátou pouhých čtyř gamů. Neškodnou Rumunku Patricii Tigovou přehrála 6:3, 6:1 a čtvrtý rok po sobě na domácím grandslamu nechybí ve třetím kole. Letos se v něm devětadvacetiletá Američanka střetne znovu po měsíci s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou.

04:40 – Linda Nosková podruhé v sezoně recept na členku TOP 10 Ons Jabeurovou nenašla. Na US Open v boji o premiérový postup do třetího kole grandslamu osmnáctiletá Češka podlehla zkušené Tunisance obhajující loňské finále 6:7, 6:4, 3:6.

03:50 – Carlos Alcaraz na US Open porazil po drobných problémech ve třetím setu 6:3, 6:1, 7:6 Jihoafričana Lloyda Harrise a udělal druhý ze sedmi kroků na cestě za obhájením svého prvního grandslamového triumfu. Ve třetím kole se dvacetiletý Španěl utká s Britem Danielem Evansem.

03:35 – Marie Bouzková v New Yorku potvrzuje svou velmi dobrou formu během US Open Series. Ve čtvrtek v New Yorku smetla v souboji hráček čtvrté světové desítky 6:1, 6:2 Chorvatku Petru Martičovou a poprvé mimo Wimbledon na postoupila do třetího kola grandslamu.

03:20 – Sebastián Báez neprohrál už 12 zápasů v řadě. Na US Open postoupil poprvé v kariéře do třetího kola grandslamu poté, co mu za stavu 6:7, 6:4 a 6:4 vzdal brazilský kvalifikant Felipe Meligeni. O osmifinále si dvaadvacetiletý Argentinec zahraje s Daniilem Medveděvem, nebo Christopherem O'Connellem.

03:05 – Zatímco Elina Svitolinová na US Open pokračuje, její manžel Gaël Monfils se o necelé dvě hodiny později s turnajem rozloučil. Ve druhém kole francouzský veterán podlehl 4:6, 3:6, 6:3, 1:6 světové osmičce Andreji Rubljovovi.

02:25 – Elina Svitolinová na US Open zdolala po téměř třech hodinách boje 5:7, 6:4, 6:4 Anastasii Pavljučenkovovou, svou grandslamovou bilanci po mateřské vylepšila na 11:2 a sedmou účast v řadě v New Yorku proměnila minimálně ve třetí kolo. Letos by v něm devětadvacetiletá Ukrajinka mohla vyzvat domácí světovou trojku Jessicu Pegulaovou (h2h 1:3), pokud Američanka v nočním zápase potvrdí roli favoritky proti Patricii Tigové.

01:50 – John Isner a Jack Sock se na domácím US Open rozloučili s kariérou. Ve čtyřhře američtí tenisté skončili hned v prvním kole po porážce 2:6, 6:3, 6:7 s americko-francouzskou dvojicí Robert Galloway a Albano Olivetti, přestože podávali na postup.

01:25 – Šampion z roku 2016 Stan Wawrinka na US Open zdolal podobně jako před měsícem ve Wimbledonu 7:6, 6:7, 6:3, 6:2 nasazeného Argentince Tomáse Martína Etcheverryho a jako teprve šestý tenista a nejstarší od roku 1991 v New Yorku postoupil do třetího kola po oslavě 38. narozenin. O osmifinále si švýcarský veterán zahraje s Italem Jannikem Sinnerem (h2h 2:3).

01:15 – Kateřina Siniaková si po pěti letech a poprvé na US Open zahrála smíšenou čtyřhru, svou teprve třetí výhru v mixu ale nezaznamenala. Nejlepší deblistka světa s bývalou světovou jedničkou Marcelem Melem z Brazílie v prvním kole podlehly 6:7, 6:0, 4:10 americko-britské dvojici Bethanie Matteková-Sandsová a Jamie Murray.