Tennis Tracker: Startuje Livesport Prague Open, Fritz ovládl turnaj v Atlantě

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 31. července?

07:30 – V areálu TK Sparta Praha od pondělí probíhá hlavní část Livesport Prague Open. Hned v první den turnaje půjde do akce i nasazená jednička Marie Bouzková, jež se střetne s Rumunkou Cristianovou.

Přehled zápasu Bouzková – Cristianová (14:00)

06:15 – Američan Taylor Fritz v Atlantě po čtyřech letech úspěšně složil finálový reparát. Australana Aleksandara Vukice porazil 7:5, 6:7, 6:4, když nečelil jedinému brejkbolu, navázal na únorový triumf v Delray Beach a připsal si celkově 6. titul. Více informací najdete v článku.