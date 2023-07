Tennis Tracker: Startuje Wimbledon. V akci Djokovič i šest českých tenistek

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 3. července?

06:20 – V rámci prvního hracího dne letošního ročníku Wimbledonu vstoupí do turnaje šest českých tenistek. Úvodní kolo absolvují Linda Fruhvirtová a Kateřina Siniaková, které mají nasazené soupeřky, a dále Marie Bouzková, Tereza Martincová, Barbora Strýcová a Markéta Vondroušová. Obhájce titulu a největší favorit Novak Djokovič zahájí útok na posunutí vlastního rekordu v počtu grandslamových trofejí. Pondělní šlágr obstarají Sofia Keninová s Cori Gauffovou.