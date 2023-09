Tennis Tracker: Stricker vyhrál i třetí pětisetový zápas kariéry, Gauffová opět otáčela

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 2. září?

07:32 – Novak Djokovič posedmé v kariéře a teprve podruhé na tvrdém povrchu vyhrál zápas, v němž prohrával 0:2 na sety. Ve třetím kole US Open trojnásobný srbský šampion musel zvýšit úroveň své hry proti krajanu Laslu Djeremu, kterého nakonec v půl druhé v noci zdolal 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3. V osmifinále na favorita čeká chorvatský kvalifikant Borna Gojo (h2h 0:0).

05:55 – Světová čtyřka Jelena Rybakinová na US Open svou sbírku grandslamových čtvrtfinále nezkompletuje. Kazašská vítězka loňského Wimbledonu a finalistka letošního Australian Open v boji o první newyorské osmifinále podlehla po téměř tříhodinovém boji 3:6, 7:6, 4:6 Soraně Cirsteaové. Naopak Rumunka při celkově 15 .startu na US Open poprvé postoupila do 4. kola, v němž na ni čeká odveta za loňské vyřazení proti Švýcarce Belindě Bencicové (h2h 2:1).

04:30 – Belinda Bencicová na US Open zdolala 7:6, 2:6, 6:3 Číňanku Lin Zhu a postoupila mezi šestnáctku nejlepších. O již čtvrté newyorské čtvrtfinále si semifinalistka z roku 2014 zahraje s Jelenou Rybakinovou, nebo Soranou Cirsteaovou.

04:20 – Jiří Veselý na US Open své maximum z roku 2015 nepřekonal. Po dvou pětisetových výhrách v New Yorku nestačil ve 3. kole na Bornu Goja, v boji o vyrovnání nejlepšího grandslamového výsledku prohrál snadno 4:6, 3:6, 2:6. Chorvatský kvalifikant, který měl před turnajem na kontě jedinou výhru na grandslamech, v osmifinále vyzve Novaka Djokoviče, nebo Lasla Djereho.

04:15 – Světová šestka Coco Gauffová na domácím US Open musela už podruhé otáčet nepříznivý vývoj z 0:1 na sety. Belgičanku Elise Mertensovou porazila 3:6, 6:3, 6:0, vyhrála 14. z posledních 15 zápasů a po životním triumfu na 'tisícovce' v Cincinnati protáhla svou neporazitelnost na osm utkání. O obhájení loňského čtvrtfinále se devatenáctiletá Američanka utká s Dánkou Caroline Wozniackou (h2h 0:0).

04:05 – Premiérová cesta Jakuba Menšíka grandslamovým turnajem skončila až na raketě šestého soupeře. Talentovaný český mladík ve třetím kole US Open neuspěl až ve svém prvním souboji s hráčem TOP 50, s domácí světovou devítkou Taylorem Fritzem utrpěl v den 18. narozenin debakl 1:6, 2:6, 0:6.

03:50 – Dominic Stricker vyhrál i třetí pětisetový zápas kariéry. Dva dny po životním skalpu Stefanose Tsitsipase jednadvacetiletý Švýcar zdolal ve svém prvním vystoupení ve třetím kole grandslamu 2:6, 7:5, 7:6, 3:6, 6:2 Francouze Benjamina Bonziho a při teprve třetím startu na majorech postoupil už mezi šestnáct nejlepších, čímž si zajistil premiérový posun do TOP 100.

03:30 – Barbora Strýcová na US Open slaví úspěšný vstup do svého posledního mixu kariéry. Sedmatřicetiletá Češka a o tři roky starší Mexičan Santiago González v New Yorku odstartovali výhrou 2:6, 7:6, 11:9 nad silnou australskou dvojicí Storm Hunterová a John Peers.

03:20 – Dvaadvacetiletý Australan Rinky Hijikata na US Open porazil při premiéře ve třetím kole grandslamu 6:3, 6:3, 4:6, 6:3 Číňana Zhizhena Zhanga a při svém teprve třetím startu na majorech postoupil do osmifinále. O čtvrtfinále si deblový vítěz letošního Australian Open zahraje s domácím Tiafoem (h2h 0:0).