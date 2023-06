Tennis Tracker: Struff se může ve Stuttgartu stát prvním domácím šampionem na trávě

Livesport / ČTK

06:41 – Struff má za sebou dvě finále na nejvyšší tour a v obou se musel spokojit s trofejí pro poraženého finalistu. Pokud by v neděli ve Stuttgartu uspěl, stane se prvním domácím šampionem této akce po jejím přechodu na travnatý povrch (2015). Od té doby je druhým německým finalistou, Philipp Kohlschreiber v roce 2016 podlehl ve třech setech Dominicovi Thiemovi.