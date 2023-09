Tennis Tracker: Strýcová je po další výhře na US Open ve čtvrtfinále mixu

Tennis Tracker: Strýcová je po další výhře na US Open ve čtvrtfinále mixu

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 3. září?

07:30 – Daniil Medveděv na US Open znovu po dvou dnech zvládl noční zápas dohraný až více než hodinu po půlnoci. S dvanáct zápasů neporaženým Argentincem Sebastiánem Báezem si poradil 6:2, 6:2, 7:6 a pátý rok po sobě v New Yorku postoupil do osmifinále. O překonání loňského výsledku se šampion z roku 2021 utká s Australanem Alexem de Minaurem (h2h 4:2), s nímž poslední dva vzájemné duely prohrál.

06:29 – Markéta Vondroušová zakulatila svou neporazitelnost na grandslamech na 10 zápasů. Rozjetá Češka na US Open půl hodiny po půlnoci deklasovala 6:2, 6:1 Jekatěrinu Alexandrovovou a postoupila do osmifinále. O třetí grandslamové čtvrtfinále a první v New Yorku si čtyřiadvacetiletá Češka zahraje s domácí Peyton Stearnsovou (h2h 1:0).

05:10 – Alexander Zverev na US Open musel podruhé v řadě do čtyř setů a ve třetím kole s Grigorem Dimitrovem pro něj mohlo být ještě hůř. Německý tenista zvítězil po dvou dramatických úvodních sadách 6:7, 7:6, 6:1, 6:1 poté, co ve druhém setu prohrával 2:4 a v tie-breaku čelil dvěma setbolům. V osmifinále finalista z roku 2020 vyzve stejně jako před dvěma lety Itala Jannika Sinnera, s nímž prohrál pouze první vzájemný duel před třemi lety na Roland Garros.

04:23 – Na raketě světové pětky a loňské finalistky Ons Jabeurové končí na US Open po třísetové bitvě druhá Češka během tří dnů. Po Lindě Noskové neuspěla ani Marie Bouzková, jež po bezmála třech hodinách boje prohrála 7:5, 6:7, 3:6, byť v tie-breaku druhé sady vedla 3:0 a měla výhodu dvou minibrejků a byla dva míčky od vítězství. Více informací v článku.

Statistiky utkání. Livesport

03:59 – Peyton Stearnsová na domácím US Open porazila 6:4, 6:3 Britku Katie Boulterovou a svůj teprve čtvrtý start na grandslamovém turnaji proměnila v první osmifinále. V něm jednadvacetiletá Američanka narazí na Markétu Vondroušovou, nebo Jekatěrinu Alexandrovovou.

03:54 – Barbora Strýcová je na svém posledním turnaji kariéry stále ve hře ve dvou soutěžích. Ve smíšené čtyřhře s Mexičanem Santiagem Gonzálezem smetli 6:2, 6:2 německo-čínské duo Kevin Krawietz a Zhaoxuan Yang a postoupili do čtvrtfinále US Open. V něm se utkají s Chorvatem Matem Pavičem a Japonkou Enou Šibaharovou.

03:48 – Alex de Minaur v New Yorku deklasoval 6:1, 6:3, 6:2 Chilana Nicolase Jarryho a pošesté v kariéře postoupil do osmifinále grandslamu. O vyrovnání maxima z US Open 2020 si pětadvacetiletý Australan zahraje s Daniilem Medveděvem, nebo Sebastiánem Báezem.

00:07 – Qinwen Zheng udolala na US Open po téměř třech hodinách boje 6:3, 4:6, 6:4 Luciu Bronzettiovou a podruhé v kariéře postoupila do osmifinále grandslamů (loňské French Open). O své největší čtvrtfinále bude 20letá Číňanka bojovat proti Ons Jabeurové.

00:02 – Jannik Sinner zvládl snadno i svůj třetí letošní souboj s veteránem Stanem Wawrinkou, ačkoli na US Open s ním ztratil set. Bývalého šampiona ovšem přehrál i tak suverénně 6:3, 2:6, 6:4, 6:2 a třetím rokem po sobě postoupil do osmifinále newyorského grandslamu. O možnou reprízu loňského čtvrtfinále s Carlosem Alcarazem, v němž proti pozdějšímu šampionovi nevyužil mečbol, bude usilovat proti Alexanderovi Zverevovi, nebo Grigorovi Dimitrovovi.