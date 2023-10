Tennis Tracker: Suverénní Rybakinová letos ničí na 'tisícovkách' soupeřky z elitní desítky

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 7. října?

10:11 – Daniil Medveděv na Masters 1000 v Šanghaji vykročil za obhajobou triumfu z posledního ročníku 2019 výhrou 6:3, 6:3 nad Chilanem Cristianem Garínem. Ve třetím kole světovou trojku čeká odveta za vyřazení z letošního Australian Open proti Američanovi Sebastianovi Kordovi.

09:20 – "Je skvělé, že je Tour zpátky v Číně. Měli jsme tu několikaletou absenci a já osobně jsem se těšil, až se zase tyto turnaje objeví v kalendáři. V tomto ročním období je příjemné být v Číně, podmínky nejsou příliš extrémní, což je příjemné pro dobrý tenis," pochvaloval si v Šanghaji Stefanos Tsitsipas návrat turnajů do Číny po čtyřech letech.

Rozhovor se Stefanosem Tsitsipasem po výhře nad Rinkym Hijikatou. Livesport

09:11 – Tommy Paul na Masters 1000 v Šanghaji smetl 6:3, 6:0 Rakušana Sebastiana Ofnera a přerušil sérii pěti porážek. Ve třetím kole se americký tenista utká s Francouzem Arthurem Filsem, nebo Španělem Alejandrem Davidovichem.

08:04 – Světová šestka Stefanos Tsitsipas na úvod Masters 1000 v Šanghaji zaváhání z Pekingu nezopakoval. S Australanem Rinkym Hijikatou si poradil 6:4, 6:2, když v posledních pěti gamech ztratil jen dva míčky, a také druhé vzájemné střetnutí vyhrál hladce ve dvou setech.

Sestřih zápasu Stefanos Tsitsipas – Rinky Hijikikata Livesport

07:22 – Úvod sobotního programu na turnaji Masters 1000 v Šanghaji komplikuje déšť. Podle plánu se začalo hrát pouze pod zataženou střechou na centrálním kurtu, kde bojuje Stefanos Tsitsipas s Rinkym Hijikatou. Během hodiny by se mělo začít hrát i na ostatních kurtech.

07:15 – Jelena Rybakinová má v aktuálním roce na turnajích WTA 1000 bilanci 5-0 proti soupeřkám z elitní desítky. Od roku 2009 zakončily rok bez porážky proti hráčkám TOP 10 a s alespoň čtyřmi výhrami pouze dvě tenistky – Petkovicová (5-0) v roce 2011 a Šwiateková (6-0) v roce 2022.