Tennis Tracker: Světové jedničky Arévalo s Pavičem v Turíně přerušily sérii pěti porážek

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, novinky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 13. listopadu?

Hlavní události

12:51 – Světové jedničky a vítězové Roland Garros Salvádorec Marcelo Arévalo a Chorvat Mate Pavič ve druhém vystoupení na Turnaji mistrů v Turíně porazili 7:5, 6:3 indicko-australské duo Rohan Bopanna a Matthew Ebden, přerušili sérii pěti porážek táhnoucí se od postupu do semifinále US Open a prvním bodem se vrátili do hry o semifinále. Naopak šampioni Australian Open Bopanna s Ebdenem mají po druhé dvousetové prohře mizivou naději na postup, o kterou mohou přijít definitivně ještě dnes večer.

Další zprávy

11:43 – Pořadatelé finálového turnaje BJK Cupu v Málaze zrušili s ohledem na nepříznivé počasí program prvního dne, během kterého se měly od 17:00 SEČ utkat domácí Španělky s Polkami. Oblast v Andalusii má znovu zasáhnout bouře Dana, kvůli které Rada města už v úterý večer pozastavila činnost občanských center, středisek veřejné služby, muzeí, knihoven i sportovních zařízení. Duel, ze kterého vzejde čtvrtfinálový soupeř českých tenistek pro sobotní střetnutí, se bude hrát v pátek od 10:00. Více informací najdete v článku.

09:02 – Třiadvacetiletý Ital Jannik Sinner je teprve třetím hráčem v open éře, který ve dvou sezonách po sobě dokázal vyhrát na tvrdém povrchu minimálně 47 zápasů. Dosud to dokázali jen Švýcar Roger Federer (2005–2006) a Srb Novak Djokovič (2012–2014).

08:45 – Ve španělské Málaze má ve středu večer odstartovat prvním osmifinálovým duelem finálový turnaj Billie Jean King Cupu, v němž se utkají domácí Španělky v čele s Paulou Badosaovou s Polkami, které spoléhají především na světovou dvojku Igu Šwiatekovou. Na vítězky v sobotním čtvrtfinále čekají české tenistky, harmonogram osmidenní soutěže ale může být hned na úvod nabourán nepříznivým počasím. A to i přesto, že se hraje v hale.

Rada města Málaga totiž s ohledem na varování meteorologů před přetrvávající bouří Dana, která postižené oblasti ničí bleskovými záplavamiy, pozastavila činnost občanských center, středisek veřejné služby, muzeí, knihoven i sportovních zařízení. Zda se nařížení dotkně i tenisové akce konané v Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena Arena, je zatím nejisté.