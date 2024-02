Tennis Tracker: Svrčina postoupil do čtvrtfinále. Bouzková končí kvůli zranění spoluhráčky

Tennis Tracker: Svrčina postoupil do čtvrtfinále. Bouzková končí kvůli zranění spoluhráčky

Shelton neměl s postupem do dalšího kola větší potíže.

Nový rok, nová sezona. Tenis se na Livesport Zprávách vrací do akce. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 8. února?

13:07 – Pro Marii Bouzkovou turnaj v Abú Zabí definitivně skončil. Po neúspěchu ve dvouhře je ze hry venku také ve čtyřhře, ve které dnes se Sarou Sorribesovou nenastoupí ke čtvrtfinálovému duelu proti Američankám Sofii Keninové a Bethanii Mattekové-Sandsové. Španělská spoluhráčka si totiž v dopoledním utkání dvouhry proti Barboře Krejčíkové poranila palec pravé ruky.

13:00 – Třetí nasazený Dalibor Svrčina na challengeru v indické Čennaí zvládl i druhý třísetový souboj s ruským soupeřem. Bývalého 65. hráče světa Jevgenije Donského porazil 6:2, 0:6, 6:2, navázal na první letošní úspěch v hlavní soutěži a postoupil do čtvrtfinále. V něm se jednadvacetiletý český tenista střetne s domácím Sasim Mukundem, nebo Turkem Moezem Echarguim.

12:47 – Harriet Dartová na halovém turnaji WTA 250 v rumunské Kluži udolala 5:7, 7:5, 6:3 Italku Elisabettu Cocciarettovou, přestože prohrávala 5:7 a 0:3 s mankem dvou brejků, a postupem do svého pátého čtvrtfinále vyrovnala maximum na okruhu WTA. O jeho překonání si sedmadvacetiletá Britka zahraje se Španělkou Nuriou Párrizasovou (h2h 2:2), s níž před měsícem prohrála finále na turnaji ITF.

12:37 – Barbora Krejčíková se ve čtvrtfinále turnaje WTA 500 v Abú Zabí utká s Ljudmilou Samsonovovou (h2h 1:1), které může oplatit loňské vyřazení. Ruská obhájkyně finále dorazila do Spojených arabských emirátů bez jediného letošního vítězství, v Abú Zabí ale ztratila ve dvou duelech jen pět gamů. S Ukrajinkou Anhelinou Kalininovou si ve druhém kole poradila jednoznačně 6:1, 6:3.

10:56 – Barbora Krejčíková se v prvním zápase od porážky ve čtvrtfinále Australian Open příliš nenadřela. Ve svém úvodním vystoupení na podniku WTA 500 v Abú Zabí odehrála s náhradnicí a přemožitelkou Lindy Noskové Španělkou Sarou Sorribesovou jen devět gamů, než jí soupeřka kvůli zranění ruky po pádu vzdala. O postup do semifinále se čtvrtá nasazená Češka utká s loňskou finalistkou a světovou patnáctkou Ljudmilou Samsonovovou, nebo Ukrajinkou Anhelinou Kalininovou.

09:48 – 22. hráč světa Francisco Cerúndolo na třetím ze čtyř letošních turnajů nezvládl své úvodní vystoupení. Tři dny po senzační porážce v Davis Cupu v Buenos Aires s Kazachem Timofejem Skatovem selhal i na další domácí antuce v Córdobě, kde nejvýše nasazený Argentinec podniku ATP 250 podlehl 5:7, 4:6 Jaume Munarovi. Španěl si výhru připsal až ve čtvrtém vzájemném duelu.

06:15 – Roli kurzového favorita v Dallasu splnil i druhý nasazený hráč turnaje Tommy Paul, který si poradil s Taro Danielem z Japonska 6:3, 6:2 a ve čtvrtfinále se utká s vítězem zápasu Koepfer – Hijikata.

06:10 – Poměrně jednoznačnou výhru si na podniku v Dallasu připsal 16. hráč světa Ben Shelton, jenž porazil krajana Michaela Mmoha 6:3, 6:3, přičemž na kurtu strávil pouze 64 minut.

06:00 – Tomás Martín Etcheverry na turnaji v Córdobě porazil Bernabeho Zapatu Mirallese 7:5, 6:4 a potvrdil roli papírového favorita. Argentinský tenista si díky tomu zajistil postup do čtvrtfinále a napravil si chuť po nevydařeném působení v Davis Cupu, kde nestačil na 275. hráče světa Timofeje Skatova.