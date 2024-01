Tennis Tracker: Svrčina v boji o postup do hlavní soutěže v Montpellier vyzve Zappieriho

Dalibor Svrčina zabojuje o postup do hlavní fáze turnaje v Montpellier.

Nový rok, nová sezona. Tenis se na Livesport Zprávách vrací do akce. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 28. ledna?

6:48 – Australian Open je za námi a tenisové turnaje se přesouvají blíž našim hranicím. Ve francouzském Montpellier se rozjíždí podnik ATP 250 a o účast v hlavní soutěži nadále bojuje Dalibor Svrčina. Jednadvacetiletý Čech ve finále kvalifikace vyzve Itala Giulia Zeppieriho.