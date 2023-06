Tennis Tracker: Šwiateková končí kvůli nemoci, Keysová ovládla americký souboj

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 30. června?

15:10 – Darja Kasatkinová na podniku WTA 500 v Eastbourne porazila 6:2, 7:5 Italku Camilu Giorgiovou a potřinácté v kariéře postoupila do finále. O 7. titul a premiérový z trávy si zahraje s Američankou Keysovou

13:35 – Madison Keysová v Eastbourne, kde v roce 2014 slavila první triumf na okruhu WTA, porazila 6:3, 6:3 krajanku Coco Gauffovou a po sedmi letech postoupila do finále turnaje na trávě. O sedmý titul a již třetí ze zeleného pažitu si osmadvacetiletá Američanka zahraje s Kasatkinovou, nebo Giorgiovou.

12:20 – Iga Šwiateková si necelé dva měsíce po své vůbec první skreči rozehraného zápasu připisuje další nechtěnou premiéru. V německém Bad Homburgu den po úspěšném debutu ve čtvrtfinále na trávě poprvé v kariéře odstoupila z rozehraného turnaje mezi zápasy, tři dny před startem Wimbledonu nenastoupí do dnešního semifinále proti Lucii Bronzettiové kvůli horečkám a zřejmě otravě jídlem.

06:20 – V Bad Homburgu a Eastbourne pak pokračují generálky na nejslavnější grandslam sezony. Své čtvrtfinále v Bad Homburgu za stavu 1:1 dohrají Kateřina Siniaková s Ljudmilou Samsonovovou a v prvním semifinále se představí světová jednička Iga Šwiateková proti Italce Lucii Bronzettiové. V Eastbourne se diváci mohou těšit na americké semifinále v němž Madison Keysová vyzve Cori Gauffovou.