Tennis Tracker: Tenisty čekají na Wimbledonu rekordní odměny, rozdělí si přes miliardu korun

Livesport / ČTK

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 14. června?

14:00 – Donna Vekičová končí na trávě v Nottinghamu překvapivě už ve druhém kole a dál čeká na první čtvrtfinále od březnového triumfu v Monterrey. Bývalá šampionka nestačila 4:6, 1:6 na loňskou semifinalistku Viktoriji Golubicovou. Švýcarka se ve svém prvním čtvrtfinále na nejvyšším okruhu po téměř roce střetne s Tatjanou Mariaovou, nebo Heather Watsonovou.

13:00 – Ve Wimbledonu čekají na tenisty rekordní odměny. Londýnský grandslam má letos celkovou dotaci 44,7 milionu liber (asi 1,3 miliardy korun), což je o 11 procent víc než loni. Na webu o tom informovali organizátoři. Prémie pro vítěze dvouhry narostla na 2,35 milionu liber (65 milionů korun), zatímco poražení finalisté si z trávy v All England Clubu odnesou šek na 1,75 milionu. Loni šampioni v singlu dostali za titul dva miliony liber.

12:50 – "Vika je šampionka, takže to pro mě byl výjimečný zápas. Snažila jsem se být v klidu a hrát co nejlépe. Soustředila jsem se hlavně na podání," prohlásila v pozápasovém rozhovoru Kruegerová.

Pozápasový ohlas Kruegerové. Livesport

12:40 – Viktoria Azarenková zatím neukončila už několik měsíců trvající krizi ani na trávě. Dvojnásobná semifinalistka Wimbledonu prohrála ve druhém kole v Hertogenboschi 3:6, 2:6 s až 152. hráčkou světa Ashlyn Kruegerovou. Devatenáctiletá Američanka, která na turnaji sbírá svá první vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu, si ve svém prvním čtvrtfinále na této úrovni zahraje s Viktórií Hrunčákovou, nebo Biancou Andreescuovou.

Sestřih zápasu Azarenková – Kruegerová. Livesport

12:15 – Lucie Havlíčková se do osmifinále na turnaji ITF v Římě nepodívá. V úvodním kole turnaje nestačila na Australanku Astru Sharmaovou, které podlehla ve dvou setech 3:6, 5:7.

6:30 – Ve středu se hraje rovnou několik turnajů, které nabídnou zajímavé bitvy na trávě. Na nejvyšší úrovni bojují tenistky a tenisté v nizozemském S-Hertogenbosch, britském Nottinghamu i německém Stuttgartu, kde se střetne například i český tenista Jiří Lehečka s Američanem Francesem Tiafoem.

Přehled zápasu Lehečka – Tiafoe