Tennis Tracker: Thompson v Dallasu deklasoval Kudlu, vítězně začal doma i Tiafoe

Nový rok, nová sezona. Tenis se na Livesport Zprávách vrací do akce. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 9. února?

11:32 – Finalistka Australian Open 2021 Jennifer Bradyová se loni v létě vrátila na kurty po téměř dvouleté pauze zaviněné zdravotními problémy, odehrála však jen šest turnajů, než se znovu zranila. Osmadvacetiletá Američanka si v říjnu poranila koleno a tento týden po čtyřech měsících neúspěšné konzervativní léčby podstoupila operaci. "Po této operaci budu na delší dobu mimo hru, protože proces zotavení bude intenzivnější," oznámila bývalá světová třináctka už v lednu. "Operace proběhla extrémně dobře," poslala zprávu svým fanouškům krátce po chirurgickém zákroku.

11:13 – Marek Gengel na turnaji ITF M15 v egyptském Šarm aš-Šajchu přišel o sérii 15 setů bez porážky, šňůru vítězství ale natáhl už na osm zápasů. Osmadvacetiletý Čech, který minulý týden na jižním cípu Sinajského poloostrova ukončil 14 měsíců dlouhé čekání na finále i na titul, ve čtvrtfinále porazil 6:3, 4:6, 7:5 Brita Emilea Hudda a postoupil mezi kvarteto nejlepších.

10:20 – Ajla Tomljanovicová si musí dát od tenisu další pauzu opět kvůli zdravotním potížím. Třicetiletá Australanka, jež se naposledy představila na konci ledna v thajském Hua Hin, podstoupila odstranění děložních myomů (nezhoubný nádor, který lze najít u více než 50 % žen). "Moc jsem se těšila na další turnaje na tvrdém povrchu, ale bohužel teď pár týdnů nebudu hrát... Musela jsem si nechat odstranit pár děložních myomů, během rekonvalescence budu tenis sledovat z domova. Brzy se vrátím," informovala bývalá 32. hráčka světa aktuálně figurující až na 221. místě žebříčku WTA.

09:42 – Antukový turnaj ATP 250 v Córdobě měl ve čtvrtek jen dva vítěze – Itala Luciana Darderiho a déšť. Ten na začátku třetího setu přerušil souboj 2. kola domácího Romana Burruchagy s Němcem Yannickem Hanfmannem, vůbec se na kurt nedostali Sebastián Báez s Hugem Dellinenem a Thiago Tirante s Facundem Díazem Acostou. V pátek jsou tak na programu osmifinálové dohrávky i následné čtvrtfinálové duely.

09:22 – Favorit Frances Tiafoe úspěšně vstoupil do domácího halového turnaje v Dallasu. Nejvýše nasazený Američan si po obratu prvního setu ze stavu 2:4 poradil 6:4, 6:3 s krajanem Alexem Michelsenem (19), když fanouškům v Texasu předvedl řadu exhibičních momentů. Ve čtvrtfinále se střetne s Marcosem Gironem (h2h 3:1).

09:17 – Jordan Thompson ve dvou zápasech na halovém turnaji ATP 250 v Dallasu ztratil proti domácím soupeřům dohromady jen pět gamů. Znovu po roce si v Texasu poradil s Denisem Kudlou, letos zvítězil po skvělém výkonu drtivě 6:1, 6:1 a vzájemnou bilanci upravil na 5:2. I ve čtvrtfinále devětadvacetiletý Australan narazí na Američana, tentokrát už ale bude v roli outsidera proti světové šestnáctce Benu Sheltonovi (h2h 0:2).