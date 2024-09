Tennis Tracker: Tiafoe je znovu ve čtvrtfinále US Open, Svrčina se vrátil po diskvalifikaci vítězně

Tiafoe třetí rok v řadě postoupil do čtvrtfinále US Open

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, novinky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 2. září?

Hlavní události

12:50 – Dalibor Svrčina suverénně zahájil své působení na challengeru v Šanghaji, kde v úvodním kole deklasoval dvakrát 6:1 Nicoláse Mejíu, který v žebříčku figuruje o téměř 100 míst výše. Jednadvacetiletý Čech, jenž byl před týdnem v Zhangjiagangu diskvalifikován za urážku umpirového sudího, se o další čtvrtfinále popere se Seong-Chan Hongem, nebo Tung-Lin Wuem.

07:20 – Frances Tiafoe třetí rok v řadě postoupil do čtvrtfinále domácího US Open. Američan přehrál 6:4, 7:6, 2:6, 6:3 Australana Alexeie Popyrina, přemožitele obhájce titulu Novaka Djokoviče. O druhé zdejší a zároveň grandslamové semifinále se utká s Grigorem Dimitrovem.

Další zprávy

08:20 – Qinwen Zheng v repríze olympijského finále udolala Donnu Vekičovou 7:6, 4:6, 6:2 a obhájila čtvrtfinále na US Open. S Chorvatkou vyhrála už třetí vzájemný duel v řadě. V boji o semifinále vyzve Arynu Sabalenkovou.

07:10 – Aryna Sabalenková postoupila na US Open čtvrtý rok v řadě do čtvrtfinále. Loňská finalistka porazila v New Yorku Belgičanku Elise Mertensovou za hodinu a 38 minut 6:2, 6:4 a svoji vítěznou sérii protáhla na devět zápasů.

07:05 – Alexander Zverev prošel počtvrté v řadě do čtvrtfinále US Open. Finalista z roku 2020 v utkání s domácím Američanem Brandonem Nakashimou o úvodní set, další tři však obládl naprosto jednoznačně a zvítězil 3:6, 6:1, 6:2, 6:2.

07:00 – Loňská šampionka Coco Gauffová na letošním US Open svůj jediný grandslamový titul neobhájí. Americká jednička prohrála 3:6, 6:4, 3:6 už v osmifinále s krajankou Emmou Navarrovou, které podlehla ve stejné fázi turnaje i ve Wimbledonu.