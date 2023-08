Tennis Tracker: Toronto pozná nového vítěze, ve finále se potkají Sinner a De Minaur

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 13. srpna?

06:12 – Jannik Sinner v Torontu porazil 6:4, 6:4 Američana Tommyho Paula a potřetí v kariéře a poprvé mimo Miami postoupil do finále turnaje Masters 1000. O první titul z 'tisícovek' si jednadvacetiletý Ital zahraje s Australanem Alexem de Minaurem (h2h 4:0)

06:08 – Jessica Pegulaová se v sobotu jména finálové soupeřky na turnaji WTA 1000 v Montrealu nedočkala. Program tento týden již poněkolikáté narušil déšť a druhé semifinále mezi Ljudmilou Samsonovovou a Jelenou Rybakinovou bylo odloženo na neděli od 19:30 SELČ. Zápas o titul by se pak měl hrát od 23:30