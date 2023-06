Tennis Tracker: Travnaté turnaje ovlivnilo počasí, na programu jsou úterní dohrávky

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 21. června?

07:00 – Tři české tenistky se v úterý kvůli deštivému počasí a skluzu programu nedočkaly vstupu do travnatých turnajů WTA. V Berlíně byl odložen zápas Markéty Vondroušové s Biancou Andreescuovou, v Birminghamu odstartují až ve středu Barbora Krejčíková proti Španělce Cristině Bucsaové a Tereza Martincová proti Bulharce Viktoriy Tomovové.