Tennis Tracker: Tsitsipas dostal bratra na olympiádu, Benčičová začala po porodu trénovat

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 6. června?

12:43 – Petr Brunclík skončil na juniorském Roland Garros juniorů ve čtvrtfinále. Osmnáctiletý Čech na pařížské antuce nestačil až na Rakušana Joela Schwaerzlera, kterému podlehl 2:6, 6:7.

12:25 – Novak Djokovič má pro své fanoušky dobrou zprávu, středeční operace menisku v pravém kolenu dopadla dobře. "Kvůli zranění menisku jsem musel udělat několik nepříjemných rozhodnutí. Pořád se s tím snažím vyrovnat, ale s radostí vám můžu oznámit, že operace proběhla v pořádku. Teď udělám všechno pro to, abych se k hraní vrátil co nejdříve," napsal 37letý Srb na sociální sítě.

Djokovič zatím neprožívá vydařený rok a nezískal ještě ani jeden titul. Navíc mu hrozí, že kvůli zranění přijde o Wimbledon, který se uskuteční od 1. do 14. července. Olympijský turnaj v Paříži, jenž je na programu od 27. července do 4. srpna, by měl stihnout.

10:20 – Dlouho se o Petrosovi Tsitsipasovi mluvilo jako netalentovaném bratrovi o dva roky staršího Stefanose. Nyní se ale řecká bratrská dvojice probojovala vůbec poprvé do čtvrtfinále čtyřhry na grandslamovém turnaji a ve čtvrtečním utkání bude hrát proti salvadorsko-chorvatské dvojici Marcelo Arevalo-Mate Pavič o postup do semifinále.

Co už je ale jisté, bratři Tsitsipasové si úspěšným vystoupením v Paříži vybojovali účast na blížících se olympijských hrách.

09:25 – Dva měsíce po narození dcery Belly se pustila švýcarská tenistka Belinda Benčičová znovu do tréninku. Své odhodlání ukázala prostřednictvím sociálních sítí, kde na videu sdílela svůj třetí tréninkový den. Malá holčička svou maminku doprovází v kočárku.