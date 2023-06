Tennis Tracker: Turnaje na trávě pokračují v Anglii i Německu, Lehečka se utká s Alcarazem

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 22. června?

07:05 – V londýnském Queen's Clubu nabídne druhé kolo turnaje konfrontaci Jiřího Lehečky s nasazenou jedničku Carlosem Alcarazem. Hraje se též v Birminghamu, kde o postup do čtvrtfinále utkají Barbora Krejčíková s Terezou Martincovou. Kromě toho pokračují turnaje na trávě i v Berlíně a Halle.