Tennis Tracker: Umag, Hamburk i Atlanta mají na programu semifinálové duely

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 29. července?

08:55 – "Proti Alexovi je to vždycky těžké, protože musíte odehrát hodně výměn. Je to tvrdá práce," nechal se slyšet po postupu Humbert.

Pozápasový ohlas Humberta. Livesport CZ

08:42 – Druhou semifinálovou dvojici na turnaji ATP 250 v Atlantě vytvořili Ugo Humbert a Aleksandar Vukic (h2h 0:0). Francouzský tenista ve čtvrtfinále porazil 7:6, 6:3 Australana Alexe de Minaura a po dvou letech na okruhu ATP vyhrál tři zápasy po sobě, Australan si poradil dvakrát 6:4 s domácím Christopherem Eubanksem.

Sestřih zápasu Humbert – De Minaur Livesport CZ

06:28 – Všechny tři turnaje ATP, které jsou aktuálně v plném proudu, mají na programu semifinálové zápasy. V americké Atlantě se střetne domácí duo Taylor Fritz, John Jeffrey Wolf, zatímco v Umagu si o finále zahraje třeba Stan Wawrinka. O pozornost se jistě hlásí také turnaj v Hamburku, kde jde do akce rovněž domácí Alexandr Zverev.