Tennis Tracker: Unavená Muchová se po finále v Pekingu odhlásila z další tisícovky ve Wuhanu

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, novinky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 8. října?

Hlavní události

06:51 – Karolína Muchová se po náročném a úspěšném vystoupení na turnaji WTA 1000 v Pekingu, kde odehrála sedm zápasů, připsala si dva skalpy hráček TOP 10 a prohrála až v nedělním finále s Coco Gauffovou, odhlásila z další prestižní tisícovky ve Wuhanu. "Letos bohužel nejsem schopná ve Wuhanu hrát. Po náročném programu v Pekingu potřebuju čas na rekonvalescenci. Uvidíme se příští týden v Ningbu," oznámila na sociálních sítích osmadvacetiletá Češka, která trpí na častá zranění a snaží se jim předcházet. Místo Muchové si ve Wuhanu zahraje Ruska Kamila Rachimovová, jež v úterý v prvním kole narazí na Japonku Mojuku Učijamaovou. Více informací najdete v článku

Další zprávy

08:11 – Kateřina Siniaková na úvod turnaje WTA 1000 ve Wuhanu přehrála snadno 6:3, 6:1 filipínskou vítězku předloňského US Open juniorek Alexandrou Ealaovou a postoupila do druhého kola. V něm vyzve Bělorusku Arynu Sabalenkovou (H2H 0:1), jež si v závěru sezony dělá zálusk na návrat do čela světového žebříčku.

08:07 – Stefanos Tsitsipas na Masters v Šanghaji porazil 6:3, 7:5 Francouze Alexandreho Mullera a poprvé od olympiády a po sérii čtyř nepovedených turnajů vyhrál dva zápasy po sobě. V osmifinále se řecký tenista utká letos poprvé v Rusem Daniilem Medveděvem (H2H 4:9).

08:04 – Tomáš Macháč se na tisícovce v Šanghaji dočkal po dvoudenním marném čekání kvůli dešti zápasu třetího kola a bez problémů ho zvládl. Australana Alexandara Vukice přehrál 6:4, 6:2 a také druhý vzájemný duel vyhrál ve dvou setech. O postup do čtvrtfinále, jímž by vyrovnal maximum na akcích Masters (Miami 2024), utká se světovou třináctkou Tommym Paulem z USA (H2H 1:0), kterého udolal před dvěma týdny v japonské metropoli.

06:34 – Počasí v Číně po deštivých dnech konečně přeje tenisu a nemělo by narušit tenisový program. Na turnaji WTA 1000 ve Wuhanu v úterý začala překvapivou výhrou Polka Magda Linetteová, jež vyřadila po setech 6:2, 6:2 neoblíbenou nasazenou soupeřku Ljudmilu Samsonovovou z Ruska, s níž v předchozích třech vzájemných duelech, z toho dvou v této sezoně, neuhrála ani set.