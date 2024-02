Tennis Tracker: V Acapulcu řádili italští mladíci, vyřadili Fritze i Augera-Aliassimea

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 27. února?

10:06 – Jonáš Forejtek v indickém Novém Dillí na dvě výhry z kvalifikace nenavázal a první letošní úspěch v hlavní soutěži challengeru nevybojoval. Dvaadvacetiletý český tenista v úvodním kole padl po takřka tříhodinové bitvě 4:6, 7:6, 6:7 s o tři roky starším Valentinem Vacherotem z Monaka, který v roce 2024 ovládl již tři challengery, poprvé se posunul do TOP 150 a dnes upravil letošní zápasovou bilanci na 20:1.

09:54 – Jakub Menšík se v pondělí stal sedmým nemladším hráčem za posledních 10 let, který pronikl do TOP 100 světového žebříčku. se v pondělí stal ve věku 18 let a 178 dní sedmým nemladším hráčem za posledních 10 let, který pronikl do TOP 100 světového žebříčku. Mladší byli jen Borna Čorič, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Jannik Sinner, Denis Shapovalov a Taylor Fritz.

08:28 – Světová desítka Taylor Fritz osm dní po obhájení triumfu v Delray Beach nezvládl vstup do turnaje ATP 500 v Acapulcu. Americký finalista z roku 2020 v Mexiku podlehl 4:6, 6:4, 3:6 třiadvacetiletému Italovi Matteu Arnaldimu, který si připsal druhý skalp člena elitní desítky žebříčku ATP a první na tvrdém povrchu. 42. hráč světa Arnaldi ve druhém kole vyzve dalšího Američana Bena Sheltona (h2h 0:0).

08:11 – Světová třicítka Félix Auger-Aliassime už počtvrté v sezoně nezvládl roli papírového favorita. Na podniku ATP 500 v mexickém Acapulcu kanadský tenista podlehl 6:2, 2:6, 3:6 jednadvacetiletému Italovi Flaviu Cobollimu, když prohrál 10 z 12 posledních gamů. Aktuálně 69. hráč světa Cobolli si připsal teprve druhý skalp člena TOP 50 a mohl by si zahrát se Stefanosem Tsitsipasem.

07:46 – Marta Kosťuková tento týden dala přednost startu na podniku WTA 500 v San Diegu před obhajobou triumfu v texaském Austinu, kde před rokem slavila jediný triumf na hlavním okruhu. V Kalifornii osmá nasazená Ukrajinka odstartovala výhrou 6:4, 4:6, 6:2 nad domácí kvalifikantkou Ann Liovou a na osmém z devíti turnajů od loňského US Open tak zvládla své úvodní vystoupení.

07:24 – Světová devítka Alex de Minaur na podniku ATP 500 v Acapulcu vykročil za obhajobou svého posledního sedmého a zároveň nejcennějšího titulu drtivou výhrou. Třetí nasazený Australan v Mexiku v repríze loňského čtvrtfinále smetl 6:2, 6:1 Japonce Tara Daniela a stále s ním v žádném ze sedmi setů neztratil víc jak dva gamy. Ve druhém kole se australský tenista utká s Rakušanem Sebastianem Ofnerem (h2h 0:0).

07:20 – Druhý americko-britský souboj v Acapulco vyzněl lépe po tenistu z USA. Ben Shelton udolal po 2 hodinách a 48 minutách boje 2:6, 7:5, 7:6 Daniela Evanse, přestože ve třetím setu nevyužil za stavu 5:4 a 40:0 tři mečboly v řadě a soupeř v 12. gamu podával na vítězství. O postup do čtvrtfinále, kterým by v mexickém letovisku vyrovnal výsledek svého otce Bryana z roku 1994, se světová sedmnáctka Shelton střetne s krajanem a čerstvým šampionem z Delray Beach Taylorem Fritzem, nebo Italem Matteem Arnaldim.

07:14 – Jack Draper vstoupil do turmaje ATP 500 v mexickém Acapulcu výhrou 6:0, 6:4 nad světovou čtrnáctkou Tommym Paulem, kterému oplatil porážku z druhého kola Australian Open a vedení ve vzájemné bilanci upravil na 3:1. Zatímco Američan nenavázal na povedená předchozí vystoupení v Dallasu (titul) a Delray Beach (finále), dvaadvacetiletý Brit si v souboji levorukých tenistů zahraje s japonským lucky loserem Jošihitem Nišiokou (h2h 0:0) o postup do čtvrtfinále.

07:08 – Světová pětka Jessica Pegulaová z USA, jež po Australian Open laborovala se zraněním krku a šest týdnů nehrála, se v prvním zápase po rozchodu s trenérem Davidem Wittem utká na domácím turnaji WTA 500 v San Diegu s rozehranou Jule Niemeierovou (h2h 0:0). Čtyřiadvacetiletá německá kvalifikantka v Kalifornii odstartovala jednoznačnou výhrou 6:3, 6:0 nad Francouzkou Varvarou Gračovovou, s níž absolvovala již 21. zápas sezony.

07:05 – Katie Boulterová v zahajovacím utkání turnaje WTA 500 v San Diegu smetla 6:3, 6:1 Ukrajinku Lesju Curenkovou a až ve čtvrtém vzájemném střetnutí si připsala její premiérový skalp. O čtvrtfinále si sedmadvacetiletá Britka zahraje s druhou nasazenou Brazilkou Beatriz Haddadovou Maiaovou (h2h 0:0).

06:58 – Šestý nasazený Facundo Díaz Acosta na úvod turnaje ATP 250 v chilském Santiagu udolal po více než tříhodinové bitvě 5:7, 6:3, 7:6 krajana Pedra Cachína, který od loňského října prohrál 11. zápas v řadě, a svou bilanci během Golden Swing na jihoamerických antukách vylepšil na 9:2. O čtvrtfinále si třiadvacetiletý Argentinec, který předminulý týden triumfoval na domácí půdě v Buenos Aires, zahraje se Španělem Pedrem Martínezem (h2h 0:1).