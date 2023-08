Tennis Tracker: V Cincinnati pokračuje turnaj mužů i žen, v akci bude osm Čechů

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 15. srpna?

08:17 – Andy Murray se kvůli přetrvávajícím problémům s břišním svalem odhlásil z turnaje v Cincinnati, který je pro tenisty hlavní prověrkou před US Open. Šestatřicetiletý Brit už odstoupil z předchozího Masters v Torontu. Proti Karenu Chačanovi tak nastoupí lucky loser.

06:50 – K očekávánému souboji tenisových maminek v Cincinnati nedojde. Elina Svitolinová se před úvodním zápasem na turnaji omluvila kvůli bolestem chodila, které ji trápí od jízdy do semifinále Wimbledonu. Místo Ukrajinky se proti Dánce Caroline Wozniacké postaví lucky loser Varvara Gračovová.

06:43 – Pondělní program na turnaji mužů a žen v Cincinnati výrazně ovlivnil déšť. Derby mezi Markétou Vondroušovou a Kateřinou Siniakovou vůbec nezačalo, Karolína Muchová rozehrála zápas se světovou devatenáctkou Beatriz Haddadovou Maiaovou a po pěti gamech prohrává 2:3 s mankem brejku

06:37 – Venus Williamsová poprvé od roku 2019 a znovu na domácím turnaji WTA 1000 v Cincinnati získala skalp hráčky elitní dvacítky. 43letá americká veteránka si v Ohiu vyšlápla na světovou šestnáctku Veroniku Kuděrmetovovou, kterou porazila 6:4, 7:5.

06:32 – Karolína Plíšková se v Cincinnati představila teprve potřetí v sezoně ve čtyřhře, ve které se dočkala první výhry od loňského května. S Chorvatkou Donnou Vekičovou v Ohiu odstartovaly výhrou 6:4, 2:6, 10:8 nad francouzsko-ukrajinským párem Caroline Garciaová a Marta Kosťuková.

06:28 – Carlos Alcaraz na Masters 1000 v Cincinnati vykročí za bojem o udržení postu světové jedničky prvním zápasem proti Jordanu Thompsonovi. Australský kvalifikant v úvodním kole zdolal ve dvou tie-breacích domácího veterána Johna Isnera a vzájemnou bilanci upravil na 2:3

06:00 – Úterý přinese velmi nabitý program. Na turnaji v Cincinnati se představí hned řada zvučných jmen a chybět nebudou ani čeští zástupci. Jiří Lehečka se v 1. kole pokusí překvapit světovou devítku Taylora Fritze. Své utkání bude dohrávat i Sebastian Korda, jenž čelí Bornovi Čoričovi. Mezi ženami by mělo do hry zasáhnout hned sedm Češek. Svůj duel už v pondělí rozehrála Karolína Muchová, jež hraje s Brazilkou Haddadovou Maiaovou.