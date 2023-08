Tennis Tracker: V Cincinnati se odehrají semifinálové bitvy, ve hře Alcaraz i Šwiateková

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 19. srpna?

10:02 – Srb Novak Djokovič se v Cincinnati prodral do celkově již 75. semifinále na turnajích Masters 1000. Pouze o jedno semifinále víc má na kontě rekordman Rafael Nadal ze Španělska. Akce této prestižní kategorie se konají od roku 1990.

09:20 – Španěl Carlos Alcaraz jako první od roku 2003 postoupil do semifinále turnaje Masters 1000 v Cincinnati ještě před oslavou 21. narozenin. Před 20 lety se to povedlo Američanu Andymu Roddickovi, který nakonec triumfoval, navázal na týden starý triumf z Montrealu a o tři týdny později na US Open získal svůj jediný grandslamový titul.

08:39 – "V předchozích zápasech jsem tu cítila velkou podporu, ale dnes jsem si říkala, že snad chcete, abych vypadla. Jsem šťastná, že jsem v semifinále, ale taky trochu smutná za Ons. Doufám, že bude na US Open připravená," řekla Aryna Sabalenková po výhře nad Ons Jabeurovou.

Rozhovor s Arynou Sabalenkovou po výhře nad Ons Jabeurovou Livesport

08:20 – "Každý zápas je pro nás nová a nová výzva. Tady jsme se ještě neutkali, on je americkou jedničkou a pochopitelně má velkou podporu publika. Mně se podařilo velmi rychle odstartovat z bloků a odehrál jsem dokonalý první set téměř bez chyb. Pak šla úroveň mé hry dolů a prohrával jsem 2:4, ale poslední čtyři gamy už byly zase slušné. Celkově to byl skvělý výkon," pochvaloval si Novak Djokovič v Cincinnati postup přes Taylora Fritze.

Rozhovor s Novakem Djokovičem po výhře nad Taylorem Fritzem Livesport

08:06 – "Odehráli jsme spolu spoustu těžých zápasů a mám pocit, že vždy to bylo na turnajích, na kterých jsem hrál dobře. Takže to pak taky pomáhá. Vím, že mám dobrou hru a když se cítím dobře, dokážu zahrát dobré věci," řekl Alexander Zverev po 8. výhře nad Adrianem Mannarinem v 8. vzájemném souboji.

Rozhovor s Alexanderem Zverevem po výhře nad Adrianem Mannarinem Livesport

06:30 – Sobotní program v Cincinnati nabídne čtyři semifinálové bitvy. Mezi ženami o finále zabojují Iga Šwiateková proti Cori Gauffové a Aryna Sabalenková vyzve Karolínu Muchovou. V případě mužského turnaje uvidíme duely mezi Carlosem Alcarazem a Hubertem Hurkaczem a představí se i Novak Djokovič s Alexanderem Zverevem.

05:30 – Novak Djokovič na Masterts 1000 v Cincinnati smetl i díky pouhým šesti nevynuceným chybám 6:0 6:4 domácí světovou devítku Taylora Fritze a vyhrál i sedmý vzájemný zápas, z toho šestý bez ztráty setu. O již 7. finále na 'tisícovce' v Ohiu si srbský šampion z roku 2018 zahraje s předloňským vítězem Alexanderem Zverevem (h2h 7:4).

Sestřih zápasu Djokovič – Fritz Livesport

04:10 – Alexander Zverev prodloužil svou neporazitelnost na Masters v Cincinnati už na devět utkání. Ve čtvrtfinále německý šampion z roku 2021 přehrál hladce 6:2, 6:3 Francouze Adriana Mannarina a vedení ve vzájemné bilanci zvýraznil na 8:0.

Sestřih zápasu Zverev – Mannarino Livesport

03:20 – Karolína Muchová v semifinále turnaje WTA 1000 v Cincinnati vyzve v repríze semifinále letošního Roland Garros Arynu Sabalenkovou (h2h 1:1). Světová dvojka si ve čtvrtfinále poradila 7:5, 6:3 se zdravotně indisponovanou Tunisankou Ons Jabeurovou a oplatila jí nedávnou porážku ze semifinále Wimbledonu.